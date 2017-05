Pub

Militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, em missão no mar Egeu, Grécia, resgataram no sábado 53 migrantes, incluindo 20 crianças e nove mulheres que atravessaram a fronteira greco-turca em barcos de borracha, informou hoje aquela força.

Segundo a GNR, os 53 migrantes, provenientes do Iraque, Síria, Paquistão, Etiópia, Republica Dominicana e Jordânia, foram entregues em segurança às autoridades gregas, sendo que dois deles foram identificados por serem os responsáveis pela travessia.

O resgate ocorreu durante uma ação de patrulhamento marítimo no mar Egeu, na qual a unidade de controlo costeiro da GNR detetou "uma embarcação frágil", com migrantes a bordo, a efetuar a travessia para alcançar território europeu.

Os militares da GNR estão em missão da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (FRONTEX) na ilha de Samos, Grécia, com o objetivo de prevenir, detetar e fazer cessar ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e tráfico de droga, contribuindo ainda para a salvaguarda de vidas humanas no mar.