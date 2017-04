Pub

Vídeo da piscina, num edifício em Houston, tornou-se viral nas redes sociais

Um edifício em Houston, no estado norte-americano de Texas, tem no topo uma piscina com uma parte do fundo transparente, permitindo aos visitantes nadar enquanto observam as ruas movimentadas da cidade. A piscina do bloco de apartamentos Market Square Towers fica no 42º andar do prédio, a mais de 150 metros de altura.

O fundo da "piscina do céu", como foi apelidada, segundo o Daily Mail, é feito de uma camada de 20 centímetros de acrílico.

Na semana passada, a Market Square Towers publicou um vídeo nas redes sociais que se tornou viral: nas imagens, um homem anda sobre o fundo da piscina e parece andar sobre a cidade, dada a transparência do acrílico.

As imagens foram vistas mais de dois milhões de vezes só no Facebook.

Além desta piscina, o edifício, inaugurado no ano passado, tem outra no terraço, já sem transparências, para os menos ousados. Conta ainda com outros pequenos luxos, como uma sala de póquer, sala de conferências, sala para jogar golf virtual, outra para bilhar, sala para crianças e sala de jogos, sauna, ginásio, sala de cinema e campo de basquetebol.

Um apartamento ou estúdio neste edifício custam entre 2400 e 25 mil dólares por mês, ou seja, entre 2265 e 23 600 euros mensalmente.

