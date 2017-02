Pub

Família chinesa conseguiu reunir grande parte dos descendentes vivos para tirar uma foto. No final, eram mais de 500

É inédito: nunca uma foto de família tinha juntado tanta gente. Na província chinesa de Zhejiang, 500 familiares juntaram-se para posarem juntos. Mas para captar tanta gente, uma simples máquina fotográfica não foi suficiente: as fotos foram tiradas com recurso a um drone, que conseguiu captar todos os membros presentes na reunião familiar que aconteceu por ocasião do ano novo chinês, período em que as famílias chinesas tradicionalmente se reúnem para conviver.

Segundo a BBC, as origens da família Ren, natural da aldeia de Shishe, datam de há cerca de 800 anos. Os membros da família começaram recentemente a desenhar a árvore genealógica e conseguiram localizar cerca de 2000 descendentes vivos, de sete gerações diferentes, garantiu à estação britânica o fotógrafo responsável pelas imagens, Zhang Liangzong.

Graças a estes esforços, foi possível juntar então cerca de 500 familiares, que vivem espalhados por toda a China. Houve quem chegasse de Pequim, Xangai ou de Taiwan. A reunião foi relatada pela imprensa chinesa, que fez manchetes com a pergunta: "Estes familiares ao menos conhecem-se uns aos outros?". Outros jornais optaram por ironizar com a tradição, já que no ano novo chinês é comum que os adultos ofereçam envelopes com dinheiro às crianças. "Os membros mais jovens da família vão receber dinheiro até já nem terem força nas mãos".