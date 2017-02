Pub

Em atualização

A polícia da Malásia prendeu uma mulher suspeita de estar envolvida na morte do meio-irmão de Kim Jon-Un, avança a AFP. Kim Jong Nam foi envenenado no aeroporto, quando se preparava para apanhar um voo com destino a Macau, esta segunda-feira.

A mulher tinha com ela um passaporte vietnamita e estava sozinha quando foi detida, por volta das 8.20 hora local. Segundo a BBC, a mulher foi identificada a partir de imagens das câmaras de videovigilância.

A imprensa local já tinha avançado que uma das duas mulheres suspeitas de terem matado o meio-irmão do líder coreano Kim Jon-Un tinha sido apanhada pelas câmaras de videovigilância do aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia.

A imagem divulgada na imprensa da Malásia e Singapura mostra uma mulher com um t-shirt branca em que se pode ler "LOL". Não se sabe, no entanto, se há alguma relação com a mulher detida.

Em atualização