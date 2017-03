Queensland Fire and Emergency Services

Animal terá sido vítima do poderoso ciclone Debbie

Um tubarão foi encontrado nas ruas de Queensland, Austrália, pouco depois do ciclone Debbie ter atingido de forma forte a zona nordeste do país.

Os bombeiros de Queensland usaram as redes sociais para mostrar fotos do tubarão, juntando um aviso: "Pensam que já é seguro entrar na água? Pensem outra vez!"

Os serviços de emergência encontraram o animal perto da cidade de Ayr, enquanto inspecionavam a zona.

Rapidamente, nas redes sociais, começaram a surgir piadas com o filme "Sharknado", em que existe literalmente um tornado de tubarões.

De acordo com um repórter local, diz o Huffington Post, estavam vários tubarões a nadar no rio perto do local onde este tubarão foi encontrado.