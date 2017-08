Pub

Agente estava em vias de ser atacado por quatro dos terroristas que, em Cambrils, atropelaram várias pessoas e saíram do carro empunhando armas brancas

Um só agente dos Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, abateu quatro dos alegados terroristas que tinham acabado de abalroar pessoas em Cambrils, Tarragona. Este foi o segundo atentado que aconteceu na Catalunha, depois do atropelamento nas Ramblas que matou 13 pessoas. O ataque de Cambrils feriu sete pessoas e fez uma vítima mortal.

Segundo o El País, o agente conseguiu abater na madrugada desta sexta-feira quatro dos terroristas que se deslocavam no Audi A3 utilizado no ataque. Ao todo, estavam cinco pessoas dentro do Audi que atropelou pessoas na zona do Porto de Cambril.

Depois de ter investido contra os transeuntes, o carro com os terroristas chocou contra um carro da polícia que tentava cortar-lhes caminho, tendo provocado ferimentos numa agente. Depois, os homens saíram do Audi e, empunhando armas brancas, como facas e machados, quatro deles dirigiram-se simultaneamente a um agente dos Mossos, que conseguiu abatê-los com a arma de serviço.

Um quinto suspeito tentou continuar a correr, brandindo uma faca, mas foi intercetado por outros agentes que fizeram disparos de aviso. Depois de perceberem que não dava sinais de parar e render-se, acabaram por disparar na direção dele. O homem ficou ferido e viria a morrer no hospital.

Os Mossos d'Esquadra admitem que entre estes cinco terroristas de Cambrils esteja o autor do atropelamento nas Ramblas, que aconteceu na quinta-feira pelas 17:00, hora local, menos uma hora em Lisboa.

Para além da agente da polícia que ficou ferida, os homens atropelaram seis pessoas, uma das quais a mulher que viria a morrer já esta sexta-feira no hospital.