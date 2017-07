Pub

Polícia alemã deteve um suspeito e desconhece motivações para o crime

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas esta sexta-feira à tarde num ataque com uma faca num supermercado em Hamburgo, Alemanha. A polícia alemã deteve o suspeito perto do local do crime.

Segundo a polícia de Hamburgo, citada pela Reuters, o homem atacou várias pessoas dentro do supermercado, escolhidas aleatoriamente, antes de fugir. Até ao momento, não são conhecidas as motivações do homicida.

O porta-voz da polícia, Timo Zill, explicou que as autoridades estão a investigar todas as hipóteses e revelou que o ataque foi cometido com uma faca de cozinha, segundo a AP.

O jornal alemão Bild chegou a avançar que a polícia estava à procura de um segundo suspeito, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

A polícia de Hamburgo também não confirmou que se tratou de um assalto, conforme alguns meios de comunicação alemães chegaram a avançar.

As vítimas foram esfaqueadas no interior de um supermercado da cadeia alemã Edeka, na esquina das ruas Fuhlsbüttler e Hermann-Kauffmann.

A polícia pediu aos locais que evitassem passar pela área.

Nas redes sociais, foram partilhadas imagens e vídeos do local.

A Alemanha tem estado em alerta elevado devido ao terrorismo. Em dezembro de 2016, um camião atropelou várias pessoas num mercado de Natal em Berlim, fazendo 12 vítimas mortais.

