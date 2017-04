Pub

Acidente deu-se num edifício destinado à mistura de componentes químicos.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na terça-feira na sequência de uma explosão numa fábrica de munições do exército dos Estados Unidos localizada no estado do Missouri (centro-oeste), informaram as autoridades.

As instalações da fábrica, conhecida como Lake City Ammunition Plant, são geridas pela empresa privada Orbital ATK e contam com mais de 400 edifícios distribuídos numa área de cerca de 16 quilómetros quadrados.

Também acolhem um centro de testes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Um porta-voz militar, citado pela imprensa local, indicou que a explosão ocorreu num edifício destinado à mistura de componentes químicos.

Os quatro feridos foram socorridos na fábrica e não necessitaram de mais cuidados médicos.

Acidentes anteriores na mesma fábrica tinham causado um morto em 1981 e outro em 1990, de acordo com o jornal The Kansas City Star.