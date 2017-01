Pub

Há ainda pelo menos oito feridos no tiroteio no aeroporto internacional da Florida

Cinco pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas esta sexta-feira após um homem armado ter aberto fogo no aeroporto de Florida, segundo a NBC. Atirador foi detido mas a polícia do condado de Broward coloca a hipótese de existir um segundo atirador.

Bill Nelson, senador da Florida, afirmou à MSNBC que o atirador tinha consigo um documento de identidade militar com o nome de Esteban Santiago, mas não excluiu a hipótese de o documento ser de outra pessoa.

O atirador foi detido pelas autoridades e, na altura, a autarca do condado de Broward, Barbara Sharief, citada pela CNN, afirmou que o suspeito não tinha cúmplices, tratando-se de um ataque de um lobo solitário.

"Nesta altura não temos provas de que [o suspeito] estivesse a atuar com mais alguém. Ele está neste momento sob custódia e estamos a investigar" o incidente e as motivações do suspeito, afirmou Sharief.

Há poucos minutos, a TSA, agência que garante a segurança dos aeroportos, escreveu no Twitter que há ainda um atirador ativo e a polícia escreveu que estava a investigar relatos não confirmados da existência de um segundo atirador.

O tiroteio ocorreu no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na zona de recolha de bagagens, e as autoridades receberam o alerta por volta das 12h55 (17h55 em Lisboa).

Um vídeo gravado neste local mostra a confusão e o pânico na zona de recolha de bagagens e alguns passageiros feridos.

O aeroporto está a ser evacuado e as pessoas estão a ser escoltadas pela polícia. Vários vídeos mostram os passageiros na pista, dando a entender que foram retirados dos aviões. Todos os serviços do aeroporto foram temporariamente suspensos.

Os serviços de emergência norte-americanos já estão a socorrer algumas das vítimas. Os feridos já foram encaminhados para os hospitais, segundo a polícia.

Veículos das autoridades bloqueiam os acessos ao aeroporto.

Em atualização

