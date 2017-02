Pub

Seleção de frases de Donald Trump desde que assumiu funções como Presidente dos Estados Unidos da América, a 20 de janeiro.

"Tudo começa hoje." - Twitter, 20-01-2017

"A partir de agora, a América primeiro." - Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Hoje, não estamos só a transferir poderes. Estamos a retirar o poder de Washington para o devolver ao povo." - Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"20 de janeiro será recordado como o dia em que o povo voltou a mandar no país." - Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Vamos unir o mundo contra o terrorismo islâmico e varrê-lo da face da terra." - Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"[Esta] proteção levará a grande prosperidade e força. Vou lutar por vocês (...) e nunca vos vou desiludir. A América vai começar a ganhar de novo, a ganhar como nunca antes. Vamos trazer de volta empregos. Vamos trazer de volta fronteiras. Vamos trazer de volta riqueza. E vamos trazer de volta os nossos sonhos." - Cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, 20-01-2017

"Estou 1.000% convosco (...), Adoro-vos, respeito-vos." - Em visita à CIA, 21-01-2016

"Vi os protestos ontem [sábado] mas tinha a impressão de que ainda agora tivemos uma eleição! Por que é que essas pessoas não votaram?" - Twitter, 22-01-2016

"O mundo é um lugar de raiva" (...). Fomos para o Iraque, não devíamos ter ido. Não devíamos ter saído da forma que saímos. O mundo está uma confusão total." - 26-01-2017

"Se o México não estiver disposto a pagar pelo tão necessário muro, então será melhor cancelar a reunião programada [com o Presidente Enrique Peña Nieto]." - 26-01-2017

"O México aproveitou-se dos EUA durante demasiado tempo. Enormes défices comerciais e a pouca ajuda na muito débil fronteira, isso deve mudar, AGORA." - Twitter, 27-01-2017

"Acho que o Brexit vai ser uma coisa maravilhosa para o vosso país. (...) Um Reino Unido livre e independente é uma bênção para o mundo." - Após um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, 27-01-2017

"Agora vão ter a vossa própria identidade, vão ter as pessoas que querem no vosso país. (...). Vão ser capazes de promover acordos de livre comércio sem ter alguém a observá-los e ao que estão a fazer." - Após um encontro com a primeira-ministra britânica, Theresa May, 27-01-2017

"Crio novas medidas de controlo para manter os terroristas islâmicos radicais fora dos Estados Unidos. Nós não os queremos cá." - 27-01-2017

"[O decreto de restrição à imigração e entrada de refugiados nos Estados Unido] está a funcionar muito bem. Vê-se nos aeroportos, por todo o lado." - 28-01-2017

"Para que as coisas sejam claras, não se trata de uma proibição contra os muçulmanos, como os 'media' noticiam falsamente. Isto não tem nada a ver com a religião, trata-se de terrorismo e da segurança do nosso país." - 29-01-2017

"O Irão estava de joelhos e prestes a colapsar quando os Estados Unidos lhe estenderam um salva-vidas sob a forma de acordo: 150 mil milhões de dólares (139 mil milhões de euros à taxa atual)." - Twitter, 03-02-2017

"O Irão está a brincar com o fogo -- não aprecia a bondade que o presidente Obama teve com ele." - Twitter, 03-02-2017

"Quando um país não é capaz de dizer quem pode e quem não pode entrar e sair, especialmente por razões de segurança, é um grande problema." - 04-02-1017

"Vamos trabalhar com a Ucrânia, com a Rússia e com todas as outras partes envolvidas para ajudar a restaurar a paz junto à fronteira." - Após uma conversa com o líder ucraniano, Petro Poroshenko, 04-02-2017

"Existem muitos assassinos. Nós temos muitos assassinos. O que julgas? O nosso país é tão inocente."

Em resposta a um jornalista da Fox que apelidou Vladimir Putin de "assassino" - 05-02-2017

"Não posso simplesmente acreditar que um juiz tenha posto o nosso país em tanto perigo. Se algo acontecer, a culpa será sua e do sistema judicial. As pessoas estão a entrar no país. Mal!" - Twitter, 05-02-2017

"Às forças da morte e da destruição, saibam que os EUA e os seus aliados vão vencer-vos. Vamos vencer o terrorismo islâmico radical e não o deixaremos ganhar raízes no nosso país." - 06-02-2017

"Se os Estados Unidos não ganharem este caso [decisão judicial contra o veto migratório], como tão obviamente deveriam, nunca conseguiremos ter a segurança a que temos direito. Política!" - Twitter, 08-02-2017

"A aliança entre os Estados Unidos e o Japão é a pedra angular da paz e da estabilidade na região do Pacífico." - 10-02-2018

"ENCONTRAMO-NOS NO TRIBUNAL. A SEGURANÇA DA NOSSA NAÇÃO ESTÁ EM CAUSA!" - Em reação à decisão judicial que confirmou a suspensão da sua ordem de interdição de entrada nos EUA de cidadãos de sete Estados de maioria muçulmana - Twitter, 11-02-2017

"Nós temos problemas que muitas pessoas não fazem ideia da sua gravidade. Obviamente, a Coreia do Norte é um grande problema. E nós vamos lidar com ele de uma forma muito determinada." - 13-02-2017

"Um dos piores acordos que alguma vez vi é o acordo sobre o [programa] nuclear iraniano. O meu Governo já impôs novas sanções ao Irão e vou fazer ainda mais para que o Irão nunca, mesmo nunca, desenvolva uma arma nuclear." - 15-02-2017

"Estou a ponderar as [soluções] de dois Estados e de um Estado, e gosto daquela de que ambas as partes gostarem. Fico muito satisfeito com aquela que as duas partes escolherem. Eu posso viver com qualquer uma delas." - 15-02-2017

"A minha equipa funciona como uma máquina afinada à perfeição." - 16-02-2017