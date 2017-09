Pub

Polícia francesa acusa homem que participou na festa de casamento donde desapareceu a menina de nove anos.

Um homem que já tinha sido investigado no caso do desaparecimento da lusodescendente Maëlys de Araújo em França ficou em prisão preventiva e está acusado de envolvimento no sequestro da criança.

Na base da decisão das autoridades francesas, segundo o jornal Le Monde, estão os resultados obtidos pela polícia científica, nomeadamente vestígios de ADN.

As autoridades explicaram, em comunicado, que o homem de 34 anos era um dos que tinham sido inicialmente detidos na semana passada no arranque da investigação.

A menina, Maëlys de Araújo, estava com a família num casamento em Pont-de-Beauvoisin, a 85 quilómetros de Lyon, no sudeste de França, no passado dia 27 de agosto, quando desapareceu.

O primeiro homem preso no âmbito desta investigação era convidado do casamento onde a menina estava e foi detido na passada quinta-feira, mas depois libertado.

Perante os juízes de instrução, o detido "rejeitou ter cometido os factos" de que está acusado, indicou o Ministério Público. "Confrontado com os testemunhos, descobertas e resultados científicos, ele persistiu nas suas negativas" adiantou as suas justificações, adiantou o comunicado das autoridades.

Um dos elementos que as autoridades querem compreender é a razão de o suspeito ter ido lavar o carro após deixar o local do casamento, ato justificado com a intenção de vender a viatura.

A segunda detenção ocorreu um dia depois, na passada sexta-feira, e tinha como objetivo investigar as declarações feitas pelo suspeito (de 34 anos) e que apresentavam contradições, segundo noticiou na semana passada o jornal Le Figaro.

A prisão preventiva sustenta-se nos "resultados" obtidos nas provas encontradas pela polícia científica em alguns pertences do suspeito que tinham sido examinados, indicou o Ministério Público.

Sem confirmação oficial, o jornal "Dauphine Liberé" avançou que se trata de restos de ADN da menina encontrados no interior do carro do suspeito.

O veículo estava no centro de pesquisas porque o detido o tinha utilizado para se ausentar por momentos da festa de casamento e, no dia seguinte, limpou-o, segundo disse às autoridades, porque o pretendia vender.

Durante o interrogatório, negou ser responsável pelo desaparecimento da menor quando foi confrontado com estas provas.

A menina continua em paradeiro desconhecido. As autoridades inspecionaram vários lagos nos arredores de Pont-de-Beauvoisin, o lugar onde se celebrou a boda na noite de 26 para 27 de agosto, quando a menina desapareceu.