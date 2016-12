Pub

Tem o cabelo parecido com o do presidente eleito e os mesmos gestos que ele. A estátua está à entrada e há réplicas à venda

É um galo mas faz lembrar Donald Trump. É assim a mascote de um novo centro comercial chinês, em cuja entrada está colocada uma enorme estátua. Várias réplicas estarão disponíveis para venda.

Com o ano do galo prestes a iniciar-se (a 28 de janeiro), os proprietários do centro comercial N1 ArtWalk, situado em Taiyuan, na província de Shanxi, acharam por bem fazer uma mascote que fizesse lembrar o próximo presidente dos Estados Unidos, cuja tomada de posse acontece dia 20 de janeiro. Assim, a estátua tem um cabelo com uma grande poupa loura e coloca os dedos tal e qual como Donald Trump.

Acho que o galo é muito fofinho e engraçado, o penteado e as sobrancelhas parecem-se com os de Donald Trump. De certeza que atrairá clientes", afirmou à CNN Cao Mingliang, diretor adjunto do departamento de planeamento do espaço comercial.

Há agora várias peças de merchandising e réplicas da mascote à venda com preços que variam entre os 54 euros e os 1,600 euros para um modelo com quase dez metros.