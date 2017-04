Pub

Os procuradores alemães confirmaram a detenção de um suspeito islamita

As autoridades alemãs anunciaram esta tarde, em conferência de imprensa, a detenção de um islamita por suspeita de envolvimento no ataque com explosivos ao autocarro do Borussia Dortmund, esta terça-feira.

A procuradoria confirmou a realização de buscas no apartamento de dois suspeitos e a detenção de um deles.

(Em atualização)