A mulher de hijab cuja fotografia deu origem a uma discussão as redes sociais acerca do seu estado de espírito após o ataque de Westminster, decidiu falar

No seguimentos do ataque de quarta-feira passada em Westminster, Londres, surgiu nas redes sociais uma discussão por causa de uma fotografia que mostrava uma mulher de hijab a passar diante de uma vítima do ataque, a olhar para o telemóvel que tinha na mão, com uma mão na cara e com uma certa expressão no rosto. Estava indiferente? Ou perturbada?

O "debate" atingiu uma dimensão tal que o fotógrafo responsável pela imagem se viu obrigado a vir a público defender a mulher de hijab. Jamie Lorriman garantiu que esta estava horrorizada e perturbada.

Mesmo assim, a mulher decidiu falar sobre o caso e manifestou-se "chocada e consternada" com o facto de ter visto a sua imagem a circular na comunicação social. Através de organização Tell Mama, que regista e denuncia os ataques contra a comunidade muçulmana no Reino Unido, esta mulher cuja identidade não é revelada nem possível de confirmar, diz que ficou devastada a duplicar: "por testemunhar as consequências de um ataque terrorista chocante" e por de ter lidar com o facto de a sua imagem estar estampada nas redes sociais por aqueles que não conseguem olhar para lá da sua roupa e tiram conclusões baseadas no ódio e na xenofobia.

A mulher sente-se na obrigação de garantir que, naquele momento, os seus pensamentos eram de "tristeza, medo e preocupação". Conta que estava a preparar-se para telefonar à família a dizer que estava bem, depois de ter oferecido ajuda às pessoas com que se cruzou.

A organização através da qual este comunicado foi difundido pede a divulgação destas palavras e que a imagem da mulher não seja reproduzida.