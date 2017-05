Pub

Eleições hoje no estado da Renânia do Norte-Vestefália são decisivas quer para a chanceler quer para o líder do seu parceiro de coligação, o social-democrata Martin Schulz.

O resultado das eleições regionais de hoje no land da Renânia do Norte-Vestefália, o mais populoso e mais importante em termos económicos, pode antecipar o resultado das legislativas alemãs de 24 de setembro, em que ambos os partidos hoje coligados no governo de Berlim, CDU e SPD, aspiram à vitória.

Após uma campanha renhida, nos últimos dias o partido da chanceler Angela Merkel, os democratas-cristãos da CDU, ultrapassou nas intenções de voto os sociais-democratas do SPD, liderados pelo ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, esperando-se que seja o mais votado. Sendo que a terceira força política na região são os liberais do FDP, de Christian Lindner que é membro do parlamento da região, a solução governativa natural seria uma coligação CDU-FDP. Solução que se poderia repetir em setembro para o governo de Berlim, somando-se a esta fórmula um terceiro partido, os Verdes. Uma sondagem Forsa divulgada na última quarta-feira mostra a CDU, a nível nacional, com 36% das intenções de voto e o SPD com 29%. Ambos os partidos têm declarado que querem por fim à atual coligação e governarem em aliança com outras formações. Ora, quer os liberais quer os Verdes recolhem, cada um, 7% das intenções de voto na sondagem Forsa. O que somado aos 36% do partido da chanceler permitiria a formação de uma maioria estável em Berlim. Desde 1948, o FDP foi sempre o parceiro privilegiado pela CDU para governos de coligação. E se até agora os Verdes apenas estiveram no governo federal em coligação com os sociais-democratas (entre 1998 e 2005), hoje estão coligados com a CDU em três estados, num deles também com o SPD. E entre 2008 e 2012 participaram em idêntica solução com a CDU.

A solução de uma coligação CDU-FDP-Verdes é reforçada pelo facto de este figurino estar em discussão para o governo regional do Schleswig-Holstein, onde a CDU foi o partido mais votado a 7 de maio, com figuras de relevo entre os democratas-cristãos a pronunciarem-se por idêntica fórmula em setembro. A atual atmosfera política, em que o SPD foi derrotado nas regionais do Schleswig-Holstein como nas do Sarre, em março, e a popularidade de Martin Schulz está em queda nas sondagens, concede também maior probabilidade a uma solução deste cariz. Em particular, se como as intenções de voto o sugerem, a CDU venha a ser o partido mais votado hoje na Renânia do Norte-Vestefália. Uma terceira derrota consecutiva não só minaria a confiança do SPD em Schulz, após um momento de sucesso inicial após a assumir a liderança em março, quando colocou o partido em situação de quase empate com a CDU nas intenções de voto, como seria um mau augúrio para setembro. Perder neste land, um tradicional bastião do SPD que hoje governa em coligação com os Verdes, poderia antecipar a derrota nas legislativas.

Cientes da importância desta eleição não só para o resultado em setembro como pelo próprio peso do land no Bundesrat (Câmara alta), Schulz e Merkel envolveram-se na campanha, participando em comícios com os respetivos candidatos locais, o democrata-cristão Armin Laschet e a social-democrata Hannelore Kraft.

Além das questões económicas e de infraestruturas - o estado tem crónicos problemas de trânsito -, o ataque de 19 de dezembro de 2016 em Berlim foi também tema de campanha. Isto por que o autor do ataque procurou obter o estatuto de asilo junto das autoridades estaduais. E ainda que estas o tenham indeferido, considerando "um possível risco de segurança", não foi deportado nem sinalizado para detenção. A oposição pediu a demissão regional do Interior, mas Kraft recusou-se a fazê-lo. Uma decisão agora utilizada contra a governante do SPD na campanha.