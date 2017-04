Imagem do interior da sala em que os chefes do Estado e do governo dos 27 ontem se reuniram em Bruxelas

António Costa frisou que é preciso assegurar os direitos dos cidadãos portugueses que residem no Reino Unido

Na primeira reunião formal no formato pós-brexit, a União Europeia aprovou por unanimidade e muito rapidamente, as linhas orientadoras para as negociações com o Reino Unido. O primeiro-ministro português, António Costa, disse que o acordo foi alcançado "em menos de quatro minutos", permitindo dar o sinal de unidade pretendido pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Porém, a possibilidade de um fracasso das negociações é assumida.

Tusk sublinhou a necessidade de os 27 "permanecerem unidos" durante as negociações, que vão decorrer ao longo do ano, para estar finalizadas em 2019.

"Só assim conseguiremos concluir as negociações. A nossa unidade é também do interesse do Reino Unido. Por agora sinto um forte apoio de todas as instituições europeias, incluindo do Parlamento Europeu, bem como de todos os 27 Estados membros europeus. Sei que isto é algo único, mas estou confiante que isto não mudará", afirmou.

Pelo contrário, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, reconheceu que os tempos vindouros trarão "uma negociação difícil", durante a qual a unidade entre os líderes dos 27 será algo difícil de manter.

"Será mesmo difícil de manter a unidade que conseguimos alcançar hoje. Mas faremos tudo para a mantermos. Esta unidade é importante para a União Europeia a 27, mas é também importante para o Reino Unido, que não pode querer concluir um acordo com os 27 se eles estiverem desunidos. Por isso, teremos de fazer tudo para manter a unidade que demonstrámos hoje", declarou Juncker.

Nesta altura, a preocupação é que as negociações sejam concluídas, permitindo "uma saída ordenada", mas no documento das conclusões do Conselho Europeu de ontem em Bruxelas, admite-se a possibilidade de um fracasso, com consequências imprevisíveis. O texto refere que "a União trabalhará arduamente para chegar a tal resultado [o de uma saída ordenada], mas preparar-se-á para lidar com a situação, também na eventualidade de as negociações fracassarem".

As prioridades das linhas orientadoras das negociações têm principalmente que ver com a "redução da incerteza e, na medida do possível, [procuram] minimizar a perturbação causada por uma mudança abrupta" na vida dos cidadãos, de ambos os lados do canal da Mancha.

Para o chefe do governo português, que deu conta da "prova de unidade" do Conselho Europeu, demonstrada "em menos de quatro minutos", que foi o tempo necessário para que os 27 chegassem a acordo sobre as linhas orientadoras, há questões prioritárias que tem de ser asseguradas.

"Há para nós uma prioridade clara, reafirmada de forma unânime, por todos os Estados membros: definir rapidamente a situação dos cidadãos. Dos britânicos que residem e pretendem continuar a residir na União Europeia e dos cidadãos da União Europeia, desde logo os cidadãos portugueses, que residem e pretendem continuar a residir no Reino Unido", salientou António Costa, nomeando ainda algumas questões que devem ser esclarecidas durante as negociações do chamado brexit.

"É necessário assegurar os direitos de residência, os direitos sociais já constituídos, os direitos sociais ainda em formação e mesmo outros direitos, como o direito à pensão. [Estes] só serão efetivados bastantes anos depois da consumação da saída do Reino Unido da União [Europeia]", frisou.

Outra das questões é saber a quem serão imputados os custos da saída do Reino Unido da União Europeia, por exemplo com a relocalização das agências europeias que atualmente se encontram sediadas no Reino Unido. Em declarações a um jornal alemão, o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, afirmou que "nada é grátis", numa referência à saída dos britânicos do clube europeu, fazendo questão de frisar que "o Reino Unido não deve esperar vantagens".

Porém, contrariando o receio manifestado na semana passada pela primeira-ministra britânica, Theresa May, que durante uma alocução no Parlamento de Londres, afirmou que a UE estava prestes a unir-se "contra" o Reino Unido, a chanceler alemã, Angela Merkel considerou "natural" que os 27 falem a "uma só voz", mas apenas para "facilitar as coisas".

A chefe do governo alemão frisou: "Que os 27 estejam unidos e falem a uma só voz é a coisa mais natural do mundo. Mas isso não significa que estejamos a aliar-nos contra qualquer coisa".

Para mostrar que há unidade, vários líderes aproveitaram a cimeira para selar a resolução de vários diferendos, para dar o exemplo ao Reino Unido. Foi o caso dos primeiros-ministros de Portugal e Espanha, relativamente à questão da central nuclear de Almaraz.

