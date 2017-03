Representante britânico na UE, Tim Barrow, entregou a carta de May a Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu

Merkel recusa negociar saída e futura parceria ao mesmo tempo. Bruxelas rejeita que segurança seja "moeda de troca"

No primeiro dia dos dois anos de negociações do brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, já se deparou com dois obstáculos. Na carta de seis páginas que escreveu a lançar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), May repete em quatro ocasiões que quer negociar o brexit ao mesmo tempo que os termos da "futura parceria". Ontem, a chanceler alemã, Angela Merkel, lembrou que o primeiro ponto vem antes do segundo. Por outro lado, a primeira-ministra britânica parece ameaçar enfraquecer a cooperação na luta contra o crime e o terrorismo caso não consiga um acordo comercial. Mas o Parlamento Europeu já disse que a segurança "é demasiado importante para ser usada como moeda de troca".

Eram 12.25 em Lisboa (13.25 em Bruxelas) quando o representante do Reino Unido na UE, Tim Barrow, entregou em mãos ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a carta assinada na véspera por May a anunciar o accionar do artigo 50.º do Tratado de Lisboa e o início do processo do brexit. "Não existe razão para fingir que este é um dia feliz, nem em Bruxelas, nem em Londres. Afinal de contas, a maioria dos europeus, incluindo quase metade dos eleitores britânicos, deseja que fiquemos juntos, não que nos afastemos. Da minha parte, não vou fingir que hoje estou feliz", disse Tusk. "Nós já sentimos a vossa falta."

Na missiva, a primeira-ministra diz acreditar que é "necessário acordar os termos da nossa futura parceria ao lado dos da nossa saída da UE". Na prática, Londres queria negociar um novo acordo comercial ao mesmo tempo que discute como se vai fazer o brexit. Mas isso é algo que os líderes europeus já disseram ser impossível - e que a chanceler alemã voltou ontem a lembrar. "As negociações devem clarificar primeiro como nos vamos desligar da nossa relação interligada. E só quando esta questão estiver resolvida, podemos, esperamos que logo depois, começar a falar sobre a nossa relação futura", disse Merkel.

Na carta, May refere que Londres quer acordar com Bruxelas uma "parceria profunda e especial que inclua cooperação económica e de segurança", admitindo que no final do prazo de dois anos o país possa sair da UE sem um acordo. Em relação às questões económicas, refere, isso significaria ficar dependente das regras da Organização Mundial de Comércio. Mas, deixa o aviso: "Em termos de segurança, o falhanço em alcançar um acordo iria significar que a nossa cooperação na luta contra o crime e o terrorismo ficaria enfraquecida." Uma frase que foi vista como uma tentativa de chantagem da parte de Londres.

O representante do Parlamento Europeu (PE) nas negociações, Guy Verhofstadt, respondeu que a segurança "é demasiado importante para ser usada como moeda de troca". Na proposta de resolução aprovada ontem pela Conferência dos Presidentes do PE, e que será debatida para a semana no plenário, está claro que "independentemente do resultado das negociações sobre a relação futura entre UE e Reino Unido, estas não podem incluir qualquer troca entre, por um lado, segurança interna e externa, incluindo cooperação em defesa, e por outro, uma relação económica futura".

O processo de divórcio será longo e complicado após 44 anos de história em comum, com a resolução do PE a defender que, no máximo, a haver um acordo de transição, mesmo que limitado, este só possa durar três anos. Mas há dúvidas de que seja possível fazer um tal acordo, para entrar em força após o final do prazo de dois anos, já que este iria obrigar Londres a manter alguns elementos da ligação à UE e politicamente isso seria difícil para May.

A resolução do PE deixa a porta aberta a um reverter do processo, lembrando contudo que se os britânicos mudarem de ideias não terão direito a um acordo melhor do que o que têm agora. Mas a primeira-ministra explicou que "não há volta atrás", já que foi essa a decisão dos eleitores no referendo de junho (52% votaram pelo brexit). May enfrenta problemas com a Escócia (que votou contra o brexit e quer agora um novo referendo à independência) e deixou claro que quer pôr em perigo o processo de paz na Irlanda do Norte nem a relação com a Republica da Irlanda, sendo necessário perceber como funcionaria a fronteira terrestre entre ambos.

Para o PE há duas prioridades: a proteção dos direitos dos cidadãos (três milhões de europeus que vivem no Reino Unido e um milhão de britânicos que vivem no resto da UE) e que Londres pague o que deve. "Não chegar a acordo sobre os direitos dos cidadãos significa não chegar a qualquer acordo", disse o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani. Por outro lado, diz a resolução, "o Reino Unido deve honrar todas as suas obrigações legais, financeiras e orçamentais" referentes não só ao orçamento para 2017, mas dinheiro prometido ao abrigo dos fundos estruturais e outros programas plurianuais. Ninguém sabe ao certo o valor desta fatura, mas estima-se que possa ser de entre 55 a 60 milhões de euros.