Japão e Coreia do Sul também querem sanções mais duras. EUA furiosos. China ainda defende diálogo. Rússia pede calma

A União Europeia está a estudar novas sanções contra o regime da Coreia do Norte, depois de este ter realizado no domingo um teste com uma bomba de hidrogénio.

"Vou propor aos ministros que trabalhem nos próximos dias para aumentar as sanções autónomas da União Europeia", disse ontem a chefe da diplomacia europeia. Federica Mogherini falava à chegada da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 28, em Tallin, na Estónia, na qual participa o chefe da diplomacia portuguesa Augusto Santos Silva.

"A nossa linha europeia é muito clara sobre este ponto: mais pressão económica, mais pressão diplomática e unidade com nossos parceiros regionais e internacionais", explicou, considerando que é necessário evitar "uma espiral de confronto militar que poderia ser extremamente perigoso para a região e para o mundo inteiro". Mogherini indicou que a UE apoia uma nova resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o regime de Kim Jong-un. Esta será discutida na segunda-feira.

"Basta é basta. A guerra não é algo que os Estados Unidos desejem. Não queremos isso. Mas a nossa paciência também tem limites", avisou, no início da semana, a embaixadora norte-americana junto da ONU Nikki Haley. Isto depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter criticado duramente o regime norte-coreano e instado a China (principal parceiro comercial do país liderado por Kim Jong-un) a aumentar a sua pressão sobre o vizinho.

Pequim, por seu lado, fez saber ontem que apoia novas medidas por parte da ONU, mas sublinhou que continua a privilegiar a via do diálogo com Pyongyang. O Conselho de Segurança da ONU "deve responder" e "adotar as medidas necessárias", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, numa conferência de imprensa em Pequim, ressalvando que as sanções são apenas parte da solução e devem ser acompanhadas de diálogo e negociações.

"As sanções e pressão sobre o regime de Kim Jong-un são apenas metade da chave para resolver a questão da Coreia do Norte", afirmou o chefe da diplomacia. "Todas as novas ações tomadas pela comunidade internacional contra a Coreia do Norte devem servir para restringir o programa nuclear e balístico do país e, em simultâneo, encorajar o retomar das conversações", acrescentou, depois já de o presidente chinês, Xi Jinping, ter falado ao telefone com Trump.

Outros dois vizinhos da Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão, defenderam também ontem a aplicação de novas sanções. Ao lado do presidente russo Vladimir Putin, numa reunião em Vladivostok, Extremo Oriente da Rússia, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe apelou "a exercer a maior pressão possível sobre a Coreia do Norte" de modo a forçar o regime "a abandonar os programas nucleares e de mísseis de forma completa, verificável e irreversível".

Na reunião participou também o presidente sul-coreano. Após o ensaio da arma norte-coreana, Moon Jae-in já tinha solicitado "a mais severa punição a Pyongyang" e considerado que "talvez tenha chegado o momento de sanções mais severas". Na terça-feira, o líder russo admitiu, porém, que é "impossível intimidar" Kim Jong-un. "Os norte-coreanos comerão relva mas não renunciarão ao seu programa nuclear", disse Putin, pedindo "bom senso" para evitar "um conflito em larga escala".