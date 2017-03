Pub

Veículo autónomo quase capotou em embate com outro carro

A Uber suspendeu o seu programa com carros autónomos, depois de um destes veículos sem condutor ter estado envolvido num acidente, no Arizona, EUA, anunciou a empresa.

O acidente não causou feridos nem danos graves, referiu a porta voz da Polícia de Tempe, Josie Montenegro, citada pela Reuters. Os veículos - o autónomo da Uber e outro com um condutor - colidiram num cruzamento.

O acidente aconteceu quando o condutor do segundo carro "não cedeu" a passagem ao carro da Uber, o que fez com que este virasse depois do embate.

A Uber explicou, por email à Reuters, que vai continuar a analisar o acidente e que só quando a investigação estiver concluída haverá novidades sobre a continuidade ou não do programa piloto que estava a decorrer no Arizona, Pittsburgh e São Francisco.

A bordo do carro autónomo iam dois condutores de segurança nos bancos da frente, cumprindo as normas de segurança para o teste de condução autónoma.

As imagens do acidente foram divulgadas no Twitter pela agência de notícias Fresco News. Quando a Uber lançou o programa piloto em Pittsburgh, no ano passado, admitiu que os carros sem condutor "precisam de intervenção humana em muitas situações, incluindo no mau tempo". Embora admitindo que a nova tecnologia tinha o potencial para diminuir o número de acidentes no país.

Outras empresas tiveram já acidentes com carros sem condutor. A Tesla e a Google foram outras das empresas que já tiveram acidentes em 2016.