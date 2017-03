Pub

Filho do presidente norte-americano citou declarações do "mayor" de há sete meses e provocou, de imediato, um onda de contestação na rede social "Twitter"

O filho do presidente americano, Donald Trump Jr., está a ser alvo de forte contestação na rede social Twitter depois de ter partilhado um post em que critica o mayor de Londres, Sadiq Khan, devido a umas afirmações feitas por este há sete meses.

A propósito do ataque terrorista da tarde de ontem, em Westminster, que matou quatro pessoas e feriu gravemente outras 20, Trump Jr. decidiu partilhar o seu ponto de vista, criticando Sadiq Khan, que dirige a cidade de Londres.

O filho do presidente norte-americano expressou a sua indignação contra o político britânico na sua página do Twitter onde escreveu: "Devem estar a brincar?! Os ataques terroristas fazem parte da vida numa grande cidade, disse o mayor de Londres, Sadiq Khan", partilhando uma notícia de "The Independent".

As reações foram imediatas: houve quem se questionasse sobre se o filho de Trump terá lido o texto do artigo que partilhou, alguém critica o facto de o filho do presidente estar a escrever este tipo de acusação acerca de um país aliado e outra pessoa acusa-o de estar interessado apenas em chamar a atenção quando há pessoas a morrer ou feridas e de nem sequer apresentar as condolências.