Pub

Alterações transformam o regime num sistema presidencialista. Críticos temem reforço excessivo dos poderes do presidente

Votará "sim" quem está com o presidente Recep Tayyp Erdogan e votará "não" quem está contra ele. A Turquia é hoje chamada a avaliar em referendo várias alterações à Constituição que mudam por completo o sistema político do país. Uma delas é, por exemplo, o fim do cargo de primeiro-ministro. Mas, mais do que dizer que sim ou que não às propostas, os turcos vão dizer que sim ou que não a Erdogan. Até hoje, sempre que foi a votos, o povo disse-lhe que sim. Em média, as sondagens - e há-as para todos os gostos - dizem que a votação será renhida e que ainda são muitos os indecisos e aqueles que preferem não responder.

Nos derradeiros apelos ao voto, Erdogan sublinhou que esta é a mudança política mais decisiva desde a fundação do país, em 1923. "Vai ser um ponto de viragem na luta contra o terrorismo", afirmou ontem num comício. Para Erdogan é preciso um Estado mais forte para responder aos desafios atuais. Para os críticos, as mudanças em cima da mesa são um intolerável reforço dos poderes presidenciais - já depois de Erdogan ter respondido à tentativa falhada de golpe de Estado em junho do ano passado com 40 mil detenções e 120 mil pessoas despedidas ou afastadas dos cargos. Entre aqueles que foram postos atrás das grades está Selahattin Demirtas, líder dos pró-curdos do HDP, um dos principais partidos da oposição. Acusado de terrorismo, enfrenta uma pena que pode ascender a 142 anos de prisão.

São três as Turquias que hoje vão a votos. De um lado - a dizer não no referendo - está a Turquia laica, liberal, urbana e que mora junto à costa, de cara voltada para o Mediterrâneo. Do outro lado - também a rejeitar as mudanças constitucionais -, no Leste do país, está o Curdistão, a fazer fronteira com a Síria, com o Iraque e com o Irão. No resto do país, a votar que sim com entusiasmo, está a Turquia de Erdogan: conservadora, rural, religiosa. Ao lado de Erdogan, na defesa das alterações constitucionais, está também o Partido Nacionalista

Apesar de todas as críticas que lhe são feitas e de muitos o qualificarem como ditador, Erdogan venceu as presidenciais de 2014 com mais de 50% dos votos - depois de já ter ganho três eleições legislativas na década anterior.

A instabilidade política, a inflação na casa dos 80% e o total descrédito internacional eram ingredientes de todos os dias na Turquia do final dos anos 90. Em 2001, a crise financeira que se abateu sobre o país veio agravar ainda mais a situação. É este o cenário que Recep Tayyp Erdogan encontra quando ascende ao cargo de primeiro-ministro em 2003 - três dos dez anos anteriores tinham sido de recessão. O líder do AKP (Partido da Justiça e Desenvolvimento) irá transformar a realidade, conseguindo taxas de crescimento do PIB acima de 8%. Hoje, a economia turca está entre as 20 maiores do mundo. Em grande parte é este sucesso económico, ainda que nos últimos anos o ritmo de crescimento tenha abrandado, que justifica as sucessivas vitórias eleitorais de Erdogan e a sua grande e fiel base de apoio. Ele fez chegar dinheiro ao bolso do povo e o povo retribui com votos.

UE, curdos e refugiados

Hoje é um dia fundamental para o futuro próximo. Afinal talvez não seja incorreto dizer que aquilo que se passa na Turquia é quase tão importante para a Europa como aquilo que acontece em Bruxelas. A União Europeia, que não gosta de Erdogan - nenhum líder visitou Ancara desde a tentativa de golpe de estado -, sabe que precisa dele. Neste momento são cerca de quatro milhões os refugiados acolhidos na Turquia e é impossível imaginar um acordo de paz na Síria sem um forte envolvimento turco. Apesar desta interdependência, Ancara parece estar cada vez mais longe de Bruxelas. Depois de as negociações para a adesão terem começado formalmente em 2005, Erdogan já afirmou várias vezes que irá repensar se quer manter esse objetivo.

Também na relação com a minoria curda, o presidente turco enveredou pelo caminho da paz e deu meia-volta. Após prometer que iria reforçar os direitos culturais - a língua seria inclusive ensinada nas escolas -, Erdogan não perdoou que os independentistas do PKK tivessem morto dois polícias turcos em retaliação ao atentado de Suruç, perpetrado pelo Daesh, e acusassem a Turquia de cumplicidade.

São 55 milhões os eleitores que podem votar no referendo. As urnas deverão fechar às 20.00 locais (menos duas em Lisboa). Estima-se que ainda durante a noite ou às primeiras horas da madrugada sejam conhecidos os primeiros resultados. Votará que sim quem está com Erdogan e votará que não quem está contra ele.

O que muda com o referendo

Em termos gerais, a Turquia deixa de ser uma república parlamentar (mais próxima do sistema português), para se tornar uma república presidencialista (semelhante ao regime dos EUA). As mudanças permitirão que Erdogan possa concorrer mais duas vezes, podendo assim continuar na presidência até 2029

- Em 2019 deixa de existir o cargo de primeiro-ministro. O presidente do país passa a ser chefe de Estado e de Governo ao mesmo tempo

- Os ministros são escolhidos pelo presidente e é criada a figura de vice-presidente, podendo haver vários

- Presidente deixa de estar obrigado a uma neutralidade política e pode manter laços de filiação com partidos. Erdogan poderá assim reassumir a liderança do AKP

- Deputados mantêm poder legislativo, mas perdem poder de escrutínio e de interpelação

- Parlamento passa a ter 600 deputados em vez dos atuais 550 e os mandatos passam a ser de cinco em vez de quatro anos

- Presidente passa a nomear quatro dos 13 juízes do Supremo Tribunal de Justiça do país

- Tribunais militares serão abolidos

- Presidenciais e parlamentares passam a ser disputadas no mesmo dia, de cinco em cinco anos

- O Presidente pode dissolver o Parlamento e assim provocar eleições antecipadas. Mas o Parlamento também pode dissolver-se a si próprio com uma maioria de três quintos. Como as eleições parlamentares e presidenciais são no mesmo dia, isto significa que o Presidente ao dissolver o Parlamento está também a pôr um fim ao seu mandato e que o Parlamento ao autodissolver-se faz caducar a presidência. Se a iniciativa partir do Parlamento e acontecer durante o segundo mandato presidencial, o Presidente passa a poder candidatar-se uma terceira vez