A aviação turca bombardeou alegadas posições de rebeldes curdos no norte do Iraque e no nordeste da Síria, informou hoje o exército.

De acordo com um comunicado militar, os alvos, que foram atingidos às primeiras horas do dia de hoje, localizam-se em Sinjar, no norte do Iraque, e numa região também montanhosa na Síria.

Os ataques aéreos foram realizados para evitar a entrada na Turquia de rebeldes curdos, armas, munições e explosivos procedentes daquelas zonas, indicou a mesma nota. Desconhece-se a existência de eventuais vítimas.

Para Ancara, membros do ilegalizado do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) estão a encontrar santuários nos vizinhos Iraque e Síria, entre as próprias minorias curdas desses países.

Há muito que a Turquia reivindica que a região iraquiana de Sinjar se tornou num reduto de rebeldes do PKK.