Após o fracasso da reforma da saúde, na rentrée a prioridade do presidente será uma reforma fiscal para a qual precisa do partido unido

Nas duas semanas de "férias com trabalho" que Donald Trump passou no seu resort de New Jersey, o presidente dos EUA ameaçou lançar "o fogo e a fúria" contra a Coreia do Norte, recusou condenar os supremacistas brancos após os confrontos em Charlottesville, na Virgínia, culpando "ambos os lados" pela violência, e perdeu o seu principal estratega, Steve Bannon, próximo da extrema-direita. Hoje é entre críticas, até do próprio partido, e apelos à demissão que Trump regressa a uma Casa Branca remodelada, depois de lhe chamar "espelunca".

Bannon pode ter deixado o cargo mas não desapareceu. Em declarações ao The Washington Post no sábado, o cofundador do site de notícias Breitbart News garantiu que "nunca uma administração americana esteve tão dividida em relação ao caminho a seguir". E a verdade é que, passados menos de sete meses da sua presidência, Trump já afastou um chefe de gabinete, um porta--voz, o diretor de comunicação e o conselheiro de segurança nacional.

Mas a maior mancha na reputação do presidente terá mesmo sido a reação a Charlottesville. Os protestos da semana passada, contra o derrube de uma estátua do general Robert E. Lee, líder das tropas confederadas na Guerra Civil americana, causaram três mortos - uma manifestante e dois polícias - e 19 feridos. Perante uma onda de indignação causada pelas imagens de jovens da alt-right, do Ku Klux Klan e neonazis a desfilar pelas ruas da Virgínia de tochas na mão e a gritar slogans racistas e antissemitas, Trump não só demorou a condenar a violência, como recusou denunciar expressamente os supremacistas brancos.

O próprio sublinhou mais tarde, numa conferência de imprensa já em Nova Iorque, que se a alt-right é culpada, também a alt-left, uma esquerda alternativa que até se pode referir aos grupos de extrema-esquerda, mas que os analistas concordam não existir como fenómeno organizado.

Desde então multiplicaram-se os protestos nas ruas - como em Boston no sábado -, as palavras de condenação - inclusive de dois ex-presidentes republicanos: os Bush pai e filho - e até apelos à demissão. Um deles vindo do ex-vice-presidente democrata Al Gore.

Ora depois de ver fracassar a sua reforma da saúde e o objetivo de acabar com o Obamacare, em setembro a prioridade de Trump será a reforma fiscal. Para isso precisa do partido unido. Com maioria no Senado e na Câmara dos Representantes, os republicanos não deviam ter dificuldade em aprovar legislação. Em teoria. Porque na prática - como se viu na reforma da saúde - é um partido dividido. E a guerra declarada por Trump a Mitch McConnell, o líder da maioria republicana no Senado, não ajuda.

De volta a uma Casa Branca com a pintura renovada e entregue à disciplina do novo chefe de gabinete, o general John Kelly, Trump tem já amanhã oportunidade para dar o tom da rentrée, num comício em Phoenix, no Arizona. O mayor democrata da cidade, Greg Stanton, já lamentou a organização de um evento político dias depois dos incidentes de Charlottesville, denunciando o perigo de "atiçar as emoções e dividir ainda mais o país".

Mas se os media falam na "pior semana de Trump", os apoiantes do presidente discordam. Para Parson Hicks, uma executiva do setor da saúde ouvida pelo The New York Times, não há dúvidas: "Quem agora está indignado [com o presidente] são os mesmos que sempre estiveram indignados." E para o advogado Gregory Kline, de 46 anos, não é que os apoiantes de Trump sejam "surdos ou parvos", só "não se importam" com a atitude dele. As sondagens parecem dar-lhe razão. Um estudo da universidade Monmouth mostrou que dos 41% que aprovam a gestão de Trump, 61% garantem que não há nada que ele possa fazer que os faça mudar de ideias.