Pub

Decisão surge depois de Presidente saber que não teria votos suficientes. Agora deverá surgir uma reforma dos impostos

Donald Trump adiou definitivamente a votação do plano de saúde, depois de ter sido informado que não teria votos a favor suficientes.

O Presidente pretendia colocar em prática o American Health Care Act, a versão republicana do plano de saúde norte-americano que seria para substituir o Obamacare, nome dado ao plano de saúde instituído por Barack Obama, o Affordable Care Act.

A Reuters diz também que Donald Trump afirmou que "Obamacare vai explodir". Deixou ainda uma palavra de apreço a Paul Ryan, que "trabalhou, muito, muito" e diz que os Republicanos estiveram a 10/15 votos de conseguir passar a lei. É agora provável que a próxima medida seja uma reforma dos impostos.

Trump diz que "de alguma forma isto até é melhor", visto que vai obrigar os democratas a irem ter com os republicanos, "quando forem civilizados", "para discutir uma melhor legislação".

Admitiu ainda que alguns setores do seu próprio partido estariam entre as causas da queda do seu plano de saúde. "Aprendemos muito sobre lealdade nestes dias", disse.

À imprensa norte-americana Trump afirmou ter uma grande relação com o partido.

Paul Ryan visitou esta sexta-feira Donald Trump, na Casa Branca, para o informar da ausência de votos. O Presidente tinha lançado um ultimato para que a lei fosse votada hoje, sendo incerto agora se a votação da lei vai ser recalendarizada, diz a Reuters.

De acordo com a mesma fonte, alguns republicanos estarão "fartos" da lei que se propõe a substituir o Obamacare.

O American Health Care Act foi uma das principais bandeiras da campanha presidencial de Donald Trump.

A notícia foi dada em primeiro lugar pelo jornalista Robert Costa, do Washington Post. Diz também no Twitter que um acordo entre Republicanos e Democratas poderá estar no horizonte.

Trump parece não colocar quaisquer culpas em Paul Ryan, republicano presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

Paul Ryan já falou e comentou o facto de ser difícil passar da oposição para o governo. Afirma ter falado com Trump e terem decidido que retirar a lei de votação seria a melhor decisão.

"Estou orgulhoso do nosso plano de saúde. O pior ainda está para vir com o Obamacare. Temos que fazer melhor e faremos. Isto foi um contratempo, não há dúvida. Estivemos muito próximos do consenso, mas não aconteceu", afirmou.

"Obamacare é uma lei que está a colapsar e a prejudicar as famílias norte-americanas. Vamos ter essa lei num futuro próximo e não sei quando a vamos poder substituir. As projeções a que temos acesso dizem que Obamacare só vai piorar. Gostava que tivéssemos o consenso necessário não conseguimos, mas estivemos perto. Fizemos tudo o que podíamos, saibam isso", acrescentou.

"Vamos chegar lá, mas hoje não conseguimos", disse ainda sobre a votação.