Pub

Presidente dos Estados Unidos disse que os que os candidatos para o cargo são "notáveis, muito conhecidos e do mais alto nível"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que espera nomear o novo diretor do FBI "rapidamente", possivelmente antes de sexta-feira, depois de ter despedido James Comey da direção da polícia de investigação nacional norte-americana.

"Podemos tomar uma decisão rápida", disse Donald Trump durante uma breve conversa com os jornalistas, a bordo do avião presidencial, o 'Air Force One', durante a viagem para o estado da Virgínia, onde discursará numa cerimónia de formatura de estudantes.

Questionado sobre se a nomeação será feita antes da sua primeira viagem ao estrangeiro, na sexta-feira, Trump disse que "também há essa possibilidade" e salientou que os candidatos são "notáveis, muito conhecidos e do mais alto nível".

As entrevistas vão começar hoje mesmo e serão conduzidas pelo procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, e o seu número dois, Rod Rosenstein.

Há pelo menos quatro candidatados que vão ser entrevistados neste processo, segundo a agência de notícias espanhola Efe: o diretor interino do FBI, Andrew McCabe, o senador republicano John Cornyn, o juiz Michael Garcia e Alice Fisher, antiga diretora da divisão criminal do Departamento de Justiça.

O despedimento fulminante de Comey provocou uma crise sem precedentes no Governo de Donald Trump, que assumiu a Presidência em janeiro.

A Casa Branca incorreu em várias contradições para explicar a decisão de Trump, que nega ter levantado a suspeita de haver gravações das conversas privadas entre os dois, depois de, numa mensagem na rede social Twitter, Trump ter dito que era melhor que não houvesse gravações, antes que Comey começasse a lançar a sua versão dos fatos.