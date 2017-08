Pub

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai apresentar na segunda-feira à noite a sua estratégia para o Afeganistão e para o sul da Ásia, informou hoje a Casa Branca.

Trump "vai dirigir-se às tropas e ao povo norte-americano amanhã às 21:00" (02:00 de terça-feira em Lisboa) a partir da base militar de Fort Myer (Virgínia), indicou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, em comunicado.

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, confirmou hoje que a administração Trump já tomou uma decisão sobre a sua futura estratégia para o Afeganistão, 16 anos após o início da intervenção militar norte-americana contra os talibãs.

Mattis recusou-se a dar detalhes sobre o assunto e remeteu as explicações para o presidente.

As forças armadas norte-americanas têm atualmente cerca de 8.400 homens no Afeganistão, muito menos do que os 100 mil que tinham há seis anos. A maior parte destes militares tem como missão treinar as forças afegãs.