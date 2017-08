Pub

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta terça-feira que pretende continuar a usar as redes sociais, porque é a única forma de divulgar "a verdade", apesar da reorganização da Casa Branca e da chegada de um novo chefe de gabinete.

"Apenas os Falsos Meios de Comunicação e os inimigos de Trump querem que deixe de usar as Redes Sociais (110 milhões de pessoas). Única maneira que eu tenho de revelar a verdade", comentou o Presidente, na sua conta pessoal na rede social Twitter.

A mensagem desta terça-feira antecipa as dificuldades que enfrentará o general John Kelly, que assumiu esta segunda-feira o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, substituindo Reince Priebus, para tentar controlar a utilização do Twitter por Donald Trump, que ali expressa as suas opiniões e ataca rivais sem qualquer filtro.

Assim que chegou à Casa Branca, Kelly forçou esta segunda-feira a saída do polémico diretor de comunicação, Anthony Scaramucci, que em dez dias no cargo revolucionou a residência presidencial com o seu estilo agressivo.

Scaramucci chegou a chamar "paranoico esquizofrénico" a Priebus, que saiu da Casa Branca na sexta-feira, uma semana depois da demissão, por decisão sua, do primeiro porta-voz de Trump, Sean Spicer.

Kelly - anterior secretário de Segurança Nacional - começou por ordenar que todo o pessoal da Casa Branca deve prestar-lhe contas, procurando assim evitar as contínuas lutas internas para aceder e influenciar Donald Trump.

Até agora, a escolha de Kelly para o lugar de chefe de gabinete do Presidente está a ser bem acolhida pelos republicanos e também pelos democratas.

Numa entrevista à cadeia NBC, o senador republicano Lindsey Graham defendeu que, num momento como o atual, colocar o respeitado general como novo chefe de gabinete "foi provavelmente a melhor opção disponível" para Trump.

Kelly "é um homem bom, escute-o", aconselhou Graham ao Presidente.

O "número dois" dos democratas no Senado, Dick Durbin, indicou em declarações à cadeia CNN que Kelly está numa posição em que pode "estabilizar" a Casa Branca, apesar de considerar que Trump também deve participar nesse esforço.