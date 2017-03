Pub

Presidente reagiu a vídeoclip do rapper no qual este surge a dar um tiro num falso Trump com máscara de palhaço.

"Conseguem imaginar o escândalo se @SnoopDogg, com a carreira em decadência e tudo, tivesse disparado uma arma contra o presidente Obama? Prisão já!", escreveu Donald Trump no Twitter.

O presidente reagia assim ao último vídeoclip do rapper para a canção Lavander dos BadBadNotGood no qual Snoop Dogg dispara contra um falso Trump disfarçado de palhaço. A manhã nos EUA estava a ser marcada pela divulgação dos impostos de Trump de 2005 pela MSNBC e hoje os tribunais devem decidir se bloqueiam ou não o novo decreto para a imigração da Casa Branca.

O videoclip provocou reações políticas não só do presidente. Também o senador Marco Rubio, rival de Trump na corrida à nomeação republicana para as presidenciais de 8 de novembro condenou a ação de Snoop Dogg. Ao site TMZ, o senador da Florida garantiu que o rapper "não devia ter feito aquilo", acrescentando: "As pessoas têm o direito a discordar dos políticos, mas temos de ter cuidado com este tipo de coisas, porque a pessoa errada pode ver aquilo e ter ideias erradas. E podemos ter um problema".