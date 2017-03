Pub

Ao contrário do que prometeu Trump, a Casa Branca não tem fundos suficientes para começar já a construir o muro na fronteira entre México e EUA, indicam documentos oficiais citados pela Reuters

O presidente Donald Trump prometeu no início do ano financiar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México numa primeira fase e por "uma questão de velocidade". Esta quinta-feira, a Reuters afirma que a administração Trump tem à disposição 20 milhões de dólares - cerca de 19 milhões de euros - para este projeto, em vez dos cerca de 20 mil milhões necessários.

Segundo a Reuters, que cita um relatório oficial, o custo final da construção do muro em toda a fronteira sul dos Estados Unidos vai rondar os 21,6 mil milhões de dólares. A quantia agora disponível cobre a realização de alguns contratos, mas não é suficiente para iniciar a construção do muro, que seria financiada com os "fundos e recursos" do Departamento de Segurança Interna; mais tarde, Trump pediria ao congresso norte-americano para cobrir os custos em falta. O México devolveria o dinheiro também numa outra fase, através de uma reforma fiscal que passaria pela aplicação de impostos nas transações entre os dois países.

Contudo, o Departamento de Segurança Interna norte-americano apenas conseguiu redirecionar para o muro os fundos de dois projetos de segurança: cinco milhões de dólares destinados à construção de uma cerca no Arizona e 15 milhões destinados à instalação de câmaras no topo de camiões usados nas fronteiras, o que perfaz os 20 milhões disponíveis.

Segundo a Reuters, que cita um documento distribuído a membros do Congresso, para a construção começar em breve, tal como Trump prometeu durante a campanha presidencial, a Casa Branca terá de convencer o Congresso - atualmente com maioria republicana - a atribuir fundos federais ao projeto. Mas vários republicanos já afirmaram que não iriam aceitar um orçamento que não compensasse os gastos da construção do muro com cortes noutras despesas.

O departamento de Segurança Interna dos EUA está a tentar procurar fundos dentro do seu orçamento para a segurança fronteiriça, infraestruturas e tecnologia - avaliado em cerca de 376 milhões de dólares (cerca de 359 milhões de euros) - para que o financiamento do muro não tenha de passar pela aprovação do congresso, segundo a agência Reuters.

Na altura das eleições para a presidência norte-americana, Trump referiu que a construção do muro custaria cerca de 12 mil milhões de dólares, o que equivale a 11 mil e 300 milhões de euros. Especialistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) apontaram, no entanto, para um valor próximo dos 40 mil milhões (37,4 mil milhões de euros).

