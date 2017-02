Pub

Pequim considera Taiwan parte do seu território e não uma entidade política soberana. Chamada descrita como "extremamente cordial"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou o compromisso de Washington com o princípio "uma só China", numa conversa telefónica com o homólogo chinês, Xi Jinping, após uma polémica que gerou protestos de Pequim. A Casa Branca e a televisão estatal chinesas CCTV revelaram esta sexta-feira de madrugada que os dois líderes conversaram na quinta-feira à noite.

Os chefes de Estado das duas maiores potências económicas do planeta abordaram várias questões e Trump concordou em acatar com o apelo de Xi para que Washington mantenha apenas relações de caráter não oficial com Taiwan. Pequim considera Taiwan parte do seu território e não uma entidade política soberana.

Após ser eleito e antes de tomar posse, Trump disse que poderia rever o princípio "uma só China", visto pelo regime comunista como uma garantia da manutenção do estatuto da ilha.

A Casa Branca descreveu a chamada como "extremamente cordial" e ambos os líderes endereçaram convites um ao outro para uma visita de Estado.

Trump acusou várias vezes Pequim de práticas comerciais desleais e de fazer pouca pressão para que a Coreia do Norte abandone o seu programa nuclear.