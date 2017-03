Pub

Ambientalistas vão contestar decreto presidencial na Justiça. Casa Branca considera que nova lei vai criar mais emprego

O objetivo é estimular a atividade industrial dos Estados Unidos e impedir que a regulação ambiental aprovada pelo ex-presidente Barack Obama ponha em causa a produção e independência energética do país, impedindo a criação de novos empregos.

Foram estes os argumentos invocados por Donald Trump para assinar ontem uma ordem presidencial que revoga o essencial da legislação aprovada na presidência Obama, em especial o Plano Energia Limpa, que deveria contribuir para os EUA cumprirem as metas estabelecidas na Cimeira sobre o Clima de Paris, em dezembro de 2015. No entanto, não desvincula os EUA do acordado na capital francesa.

Associações ambientalistas anunciaram que vão contestar nos tribunais o decreto presidencial à semelhança do sucedido com o decreto a banir a imigração de cidadãos de países muçulmanos, cuja eficácia se encontra suspensa. Além da contestação dos ambientalistas, a lei agora assinada irá enfrentar a oposição de alguns Estados, onde os governos locais partilhem da perspetiva que subscreve. A Califórnia já aprovou, no início de março, leis mais duras sobre a emissão de substâncias poluentes pelas construtoras do setor automóvel com fábricas no estado.

Os aspetos mais criticados pelos ambientalistas são a redução da importância das alterações climáticas a serem consideradas na elaboração de nova legislação (o chamado "custo social do carbono"), a redução dos limites para a emissão de carbono e de gás metano nas explorações de petróleo e gás natural. A nova legislação revoga igualmente a interdição de novas concessões para exploração mineira em solo federal. O que está conforme com uma das promessas de campanha.

Para um dos grupos que anunciou a intenção de contestar em tribunal a legislação ontem assinada, "esta ignora o direito e a realidade científica", disse o seu presidente, Trip Van Noppen.

Uma fonte da Casa Branca, citada pela Reuters, afirmava que "a anterior administração desvalorizou os trabalhadores com as suas políticas. Vamos provar que é possível proteger o ambiente e criarmos mais empregos".

O decreto presidencial foi assinado na sede da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), um órgão da administração que viu os seus poderes reduzidos com a chegada de Trump à Casa Branca. Alguns setores dos republicanos advogavam mesmo a sua extinção, o que acabou por não se verificar. O facto de Trump ainda não ter nomeado substitutos para a direção cessante da EPA, para além de um novo diretor, que é Scott Pruitt, levavam os comentadores políticos a defenderem que, em termos práticos, muito pouco vai mudar no curto prazo.

Uma das interrogações que se colocava ontem era a de saber qual será a posição que Pequim adotará perante a mudança de rumo dos EUA. A China foi um dos principais interlocutores de Obama na Conferência de Paris e, enquanto maior emissor de substâncias poluentes, se aproveitará a oportunidade para modificar os seus procedimentos na matéria, então o obtido na capital francesa perderá bastante da sua importância, consideravam diferentes especialistas em questões ambientais.