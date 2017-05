Pub

Trump e Macron falaram esta segunda-feira ao telefone

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reúne-se pela primeira vez com o Presidente eleito francês Emmanuel Macron a 25 de maio, à margem da cimeira da NATO em Bruxelas, anunciou hoje a Casa Branca, após uma conversa telefónica entre ambos.

"O Presidente Trump expressou o desejo de trabalhar estreitamente com o Presidente eleito Macron para enfrentar desafios comuns e sublinhou a longa e sólida tradição de cooperação entre os Estados Unidos e o seu mais antigo aliado, a França", indicou a Casa Branca em comunicado.

Já no domingo, quando foi conhecida a vitória do candidato francês na segunda volta das presidenciais, contra a candidata da extrema-direita Marine Le Pen, Trump tinha felicitado Macron pela sua "grande vitória" numa mensagem na rede social Twitter.

O magnata nova-iorquino do imobiliário não tomara diretamente partido sobre as eleições presidenciais francesas, mas deu a entender que o recente ataque terrorista perpetrado em Paris beneficiaria Marine Le Pen.

Por sua vez, muitos dos seus apoiantes defenderam ativamente Le Pen contra Macron na segunda volta do escrutínio.

Em contraste com Trump, o antigo Presidente norte-americano Barack Obama expressou claramente o seu apoio a Emmanuel Macron.

"Ele defendeu valores progressistas, ele destacou o importante papel que a França desempenha na Europa e no mundo", sublinhou Obama num vídeo que terminava com as palavras de ordem em francês "Em frente! Viva a França!".

Macron, um candidato centrista, venceu no domingo a segunda volta das presidenciais francesas, com 66%, derrotando a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen (34%).