O presidente dos EUA criticou democrata e diretor do FBI, numa resposta à declarações da candidata, que culpou o FBI e a intervenção da Rússia pela sua derrota

Donald Trump elogiou a sua campanha e criticou o diretor do FBI, no Twitter, onde respondeu às declarações de Hillary Clinton de que perdeu as eleições também por culpa da intervenção da Rússia e do anúncio da investigação aos e-mails feita pelo FBI poucos dias antes das eleições.

"O diretor do FBI Comey foi a melhor coisa que aconteceu a Hillary Clinton já que lhe deu um livre passe para muitas más ações! A falsa história Trump/Rússia é uma desculpa usada pelos democratas para justificar a derrota nas eleições. Talvez Trump tenha feito apenas uma grande campanha", escreveu o presidente eleito em dois tweets.

Numa entrevista à CNN, Hillary falou da derrota nas eleições, onde admitiu falhas na sua campanha, mas também não excluiu a intervenção do anúncio, via WikiLeaks, de que o FBI iria investigar o caso dos e-mails. O diretor do FBI, James Comey, vai ser ouvido ouvido, esta quarta-feira, perante uma comissão do Senado a propósito das suspeitas de interferência da Rússia nas eleições presidenciais norte-americanas.

Horas depois da entrevista da ex-candidata, Donald Trump usou o Twitter para responder, tal como a própria já tinha antecipado. "Se ele quer twittar sobre mim, estou feliz por ser a diversão porque temos muitas coisas com que nos preocupar", referiu Hillary Clinton à CNN. Acrescentando que Trump se devia "preocupar menos com a eleição" e a sua vitória no voto popular e "fazer coisas importantes para o país".