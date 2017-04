Pub

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) deve estar pronto para impor "novas sanções mais fortes" à Coreia do Norte, disse esta segunda-feira Donald Trump.

As afirmações do ocupante da Casa Branca foram feitas em contexto de tensões acrescidas com os dirigentes de Pyongyang devido aos seus programas nuclear e balístico.

"O status quo na Coreia do Norte é inaceitável e o Conselho de Segurança deve estar pronto para impor novas sanções mais fortes (...). É uma ameaça geral para o mundo", declarou Trump durante um encontro, na Casa Branca, com os embaixadores na ONU dos Estados integrantes do Conselho de Segurança.