Trinta dias depois da tomada de posse, a palavra impeachment vai sendo cada vez mais conjugada nos bastidores de Washington

Os analistas mais contidos e os mais otimistas entre os opositores de Donald Trump adotaram um mantra no pós-eleições: "Isto foi ele durante a campanha. Agora, na presidência, terá de ser mais moderado e mais politicamente correto." Afinal parece que não. Um mês depois da tomada de posse, o estilo de campanha continua a marcar a retórica presidencial e algumas das promessas mais polémicas consumaram-se mesmo em ordens executivas - casos do muro na fronteira com o México e da proibição de entrada a naturais de sete países muçulmanos (ver cronologia).

No sábado, num comício na Florida, num hangar do aeroporto de Melbourne, voltaram a ouvir-se os mesmos slogans tantas vezes repetidos durante as primárias republicanas e ao longo do duelo com Hillary Clinton. "Drenar o pântano de Washington", "tornar a América grande outra vez", "acabar com o desastroso Obamacare". Escreve o The New York Times que Trump "deu início à campanha para a reeleição".

A demissão de Michael Flynn do cargo de conselheiro para a Segurança Nacional, por alegadamente ter mentido sobre as conversas que teve com o embaixador russo em Washington acerca das sanções à Rússia, é um dos casos que marcam o primeiro mês de governo. Em relação à política externa, o presidente dos EUA tem disparado em várias direções e causado apreensão. Escreve o Politico que o próprio secretário de Estado Rex Tillerson foi apanhado desprevenido no que diz respeito ao Médio Oriente. Quando recebeu o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Trump afastou-se daquela que é a posição dos EUA desde há décadas, ao admitir que a solução para o conflito não passa necessariamente pela criação de um Estado palestiniano.

Presidência tuiteira

Também houve quem achasse que uma vez na Casa Branca Trump deixaria de ser um tuiteiro frenético. Afinal também não. São raros os dias em que o presidente não começa a escrever de manhã cedo. Foi no Twitter que Trump lançou o feroz ataque a James Robart - o jurista que suspendeu a ordem sobre a entrada de muçulmanos - apelidando-o de "alegado juiz". É no Twitter - e não só - que o presidente ataca todos os dias aqueles que elegeu como o seu grande ódio de estimação: os jornalistas, os órgãos de comunicação de referência que apelida de "falsos media" e que cataloga como "inimigos do povo".

Trump diz que a imprensa mente e a imprensa diz que Trump tem um problema com a verdade. Com um país dividido, já faltou mais para que ninguém acredite em ninguém. E parece certo que o presidente não vai desarmar na guerra à comunicação social. Uma sondagem da Gallup mostra que Trump bate o recorde negativo na taxa de aprovação. Um mês após a tomada de posse, anda pelos 40%, o que compara com os 51% de Bill Clinton, que até agora era o valor mais baixo.

Depois de Kellyanne Conway, uma das mais próximas conselheiras do presidente, ter inventado um massacre que não existiu, no sábado foi a vez de o próprio presidente fazer alusão a um qualquer atentado terrorista de que nunca houve notícia. Falando sobre o suposto perigo de abrir as portas aos refugiados, Trump exemplificou com "o que se passou na Suécia na noite passada". Acontece que passou-se nada. "Suécia? Ataque terrorista? O que anda ele a fumar?", questionou no Twitter Carl Bildt, ex-primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros sueco.

Ronald Feinman, professor de História na Florida Atlantic University, defende na Newsweek que é uma questão de tempo até que o vice-Mike Pence assuma a presidência. O Político escreve que "a palavra que começa por i" anda cada vez mais na boca dos democratas. Maxine Waters, membro da Câmara dos Representantes, conjuga todas as sílabas e afirma que Trump está a caminho do impeachment.

Um mês cheio

20 de janeiro

Donald Trump toma posse como o 45º presidente dos EUA. No mesmo dia, assina a primeira ordem executiva para pôr fim ao Obamacare.

23 de janeiro

Assina ordem executiva para retirar o país da parceria transpacífico, um acordo comercial com outros 11 países.

25 de janeiro

Presidente dos EUA dá ordens para que se avance com a construção do muro na fronteira com o México.

27 de janeiro

Donald Trump proíbe a entrada nos EUA de cidadãos de sete países muçulmanos: Irão, Iraque, Síria, Líbia, Somália, Sudão e Afeganistão. No mesmo dia recebe a primeira-ministra britânica, Theresa May.

4 de fevereiro

Juiz James Robart decreta a suspensão a nível nacional da ordem de proibição de entrada de muçulmanos. A administração Trump pede recurso.

9 de fevereiro

Tribunal de recurso mantém a suspensão da ordem.

10 de fevereiro

Trump fala ao telefone com o presidente chinês Xi Jinping e reitera que os EUA irão honrar a política de "uma China". Ainda como presidente eleito, Trump tinha falado com a presidente de Taiwan e dado a entender que os EUA poderiam reconhecer uma eventual declaração de independência.

11 de fevereiro

Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, é recebido por Trump na Casa Branca. Presidente dos EUA condena lançamento de míssil norte-coreano.

15 de fevereiro

Trump recebe Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, e admite que poderá aceitar um plano de paz que não passe pela criação de um Estado palestiniano.

16 de Fevereiro

Conferência de imprensa em que regressa ao estilo da campanha, atacando a comunicação social. Presidente dos EUA confirma que na semana seguinte (que hoje começa) irá apresentar uma nova formulação da proibição de entrada.