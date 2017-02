Pub

Entrevista ao escritor venezuelano Alberto Barrera Tyszka, autor do livro 'Pátria ou Morte'

Coautor da primeira biografia documentada de Hugo Chávez (publicada em 2005), o escritor usa como pano de fundo os últimos meses de vida do ex-líder venezuelano para relatar no romance Pátria ou Morte a situação que se vivia no país. Em Portugal para o festival Correntes d"Escritas, Alberto Barrera Tyszka falou ao DN do que mudou desde esse 5 de março de 2013, da falta de carisma do sucessor e de como o presidente dos EUA, Donald Trump, pode ser o "inimigo perfeito" de que Nicolás Maduro estava à espera.

Porquê um romance que se passa nos últimos meses de vida de Chávez?

Eu queria escrever várias histórias de violência e, quando estava a escrever, Chávez anunciou a doença. Eu estava a viver em Caracas e comecei a sentir que todas essas histórias podiam conjugar-se nesse momento. Depois Chávez morreu e percebi que entre o anúncio do cancro e a morte havia um espaço narrativo simbólico que permitia contar um pouco aquilo que era a Venezuela. Podia pôr Chávez como cenário, voz de fundo, e ter as personagens de ficção em primeiro plano. Chávez governou muito tempo, falar dele, do seu governo, parecia-me forçado. Esse momento permitia-me entrar e indagar no chavismo.

Esse foi um momento de grande divisão na sociedade venezuelana...

Um cancro é sempre uma injustiça, mas numa personagem tão polémica, irritante, que tinha criado tanta divisão, gera um clima mais complexo. Porque é muito difícil que alguém diga "fico feliz com o cancro de outra pessoa". Essa situação de complexidade parecia-me ótima para mostrar a polarização da sociedade. As divisões nas famílias... E este culto à personalidade que Chávez tinha desenvolvido e que nunca contou com a hipótese de o corpo falhar. O próprio Estado tornou-se uma grande indústria de culto à personalidade de Chávez e continua a ser assim. O tema do carisma a mim interessa-me muitíssimo pelo outro lado, isto é, por aqueles que são "carismados". Como é que nos deixámos seduzir desta maneira por um líder militar que prometia a terra e o céu? Amando-o ou odiando-o. O que se passou?

Acreditou no projeto?

Não, estive contra Chávez desde 4 de fevereiro de 1992 [golpe falhado contra o presidente Carlos Andrés Pérez]. Porque eu venho de uma esquerda antimilitar e pareceu-nos que o golpe de Estado era inaceitável. E também não sentia simpatia por Chávez, apesar de poder estar de acordo com muitas coisas que dizia. Chávez falava uma linguagem muito próxima de nós e dizia coisas que eram verdade. Capitalizou muito bem o desejo de mudança que havia na sociedade venezuelana em 1998. Ou seja, o país queria mudar, queria sair das elites políticas, era preciso pensar na pobreza e na desigualdade, na impunidade, em todos os problemas. Ele colocou a pobreza no centro da discussão política e isso era necessário. Do ponto de vista internacional, disse a [George W.] Bush uma série de coisas que todos os líderes lhe queriam dizer. Claro que o disse porque estava sentado num mar de petróleo.

Qual é a diferença entre a realidade que descreve no livro e a de hoje?

Estamos muito pior. O que descrevo foi há quatro anos, mas parece que aconteceu há mais tempo. O país mudou muitíssimo desde a morte de Chávez. Desde logo por causa da crise económica, da inflação brutal. Eu vivo no México e vou a cada três meses à Venezuela. E, de cada vez que volto, o país é outro. Em especial pela situação económica, a mudança tem sido impressionante. Se fosse escrever o livro agora teria de falar das filas para comprar comida, medicamentos... Por outro lado, como não há carisma em Maduro, a crise política é cada vez maior. A situação está congelada, porque a oposição que é maioria na Assembleia e o governo chocam e há uma paralisação de poderes. É uma situação muito estranha e quem vai tendo mais poder são os militares. Vamos a caminho de uma sociedade militarizada.

Não acredita numa solução política?

Não sei. Até o Vaticano fracassou na tentativa de conseguir um diálogo. Parece--me muito difícil. Maduro está muito agarrado ao poder. E cada vez os militares têm mais poder. Não são os que estão em quartéis, mas em cargos de governo, dirigindo bancos, indústrias. O exército tem uma empresa que exporta petróleo, uma que exporta minerais, um canal de televisão, fábricas de comida...

Há alguma coisa que a comunidade internacional possa fazer?

Todos os países têm problemas neste momento. O mundo não está fácil. Através dos canais institucionais tem-se feito coisas, a Organização de Estados Americanos está a mover-se muitíssimo. E acho que, frente à grande migração, tem havido muitos países supergenerosos com os venezuelanos. É difícil saber o que fazer, porque também não pode haver ingerência. Os venezuelanos têm de resolver os próprios problemas, as coisas não se resolvem com uma invasão. Mas é muito difícil porque é uma luta desigual, porque é o Estado e o exército de um lado e os cidadãos do outro.

Tem medo do que o presidente dos EUA, Donald Trump, possa dizer? De que possa piorar a situação?

Toda a relação de Trump com a América Latina não me parece muito boa. O que está a fazer com o México, no fundo, é o que pensa dos latino-americanos. Na realidade, ele deve pensar que todos somos mexicanos. Acho que a sua ideia da Venezuela é simples, estereotipada, e isso é perigoso. Pode converter-se no inimigo grande e forte de que Maduro está à procura, para justamente voltar a lançar um discurso nacionalista. Na realidade, isso pode beneficiar o governo.

Como Bush, na altura de Chávez...

Claro, Bush foi o inimigo perfeito para Chávez. E Trump pode conseguir que Maduro se converta num líder.

PERFIL

› Nasceu em 1960, em Caracas.

› Licenciado em Letras pela Universidade Central da Venezuela, onde leciona a disciplina de Crónicas.

› Pátria ou Morte, com o qual se estreia em Portugal, venceu o Prémio Tusquets de Novela em 2015.

› Alberto Barrera Tyszka é autor de vários romances e livros de contos e, além do Prémio Tusquets, venceu ainda o Herralde de Novela em 2006. Foi guionista de séries televisivas e colabora com vários jornais latino-americanos.