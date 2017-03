Pub

Jornal Washington Post fez uma estimativa de quanto valem os tweets do presidente norte-americano sobre a estação televisiva

O jornal norte-americano Washington Post fez uma estimativa de quanto valem os posts do presidente Donald Trump a sugerir aos seus 27 milhões de seguidores no twitter que vejam determinado programa de uma estação televisiva. O diário foi contar todos os tweets promocionais do atual presidente, desde que anunciou a candidatura à Casa Branca e, com a ajuda de uma empresa especializada, fez as contas ao valor comercial dos posts presidenciais.

Conclusão: Trump já valeu à estação televisiva FOX e às suas afiliadas mais de cinco milhões de dólares (4,6 milhões de euros) em publicidade grátis. Em segundo lugar surge a NBC (e a afiliada MSNBC) com dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros).

A maioria dos tweets de Donald Trump a promover programas televisivos reporta-se a emissões em que o próprio esteve presente - caso do Saturday Night Live em 2015, por exemplo. Mas não são caso único. O trabalho do Washington Post começa, aliás, com um exemplo bem diferente. Este:

Conta o jornal que a sugestão de Donald Trump fez correr muita tinta: porque sugeriu o presidente aos seus seguidores que vissem este programa? Reince Priebus, chefe de gabinete da Casa Branca, acabou por explicar: Trump "adora Judge Jeanine e quis fazer-lhe um favor".

Foi a partir daqui que o diário foi tentar avaliar quanto vale, para os visados, um tweet promocional do presidente norte-americano. Neste caso em particular, a mensagem de Trump terá valido 60 mil dólares a Jeanine Pirro, apresentadora do programa (cerca de 55 mil euros). Não de forma literal, entenda-se, trata-se de uma avaliação comercial de quanto vale um tweet promocional de uma celebridade.