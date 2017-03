Pub

O primeiro discurso do novo Presidente dos Estados Unidos perante todos os Representantes incluiu falsidades demonstráveis e outras menos claras. Leia o "fact check"

O Presidente dos EUA discursou esta terça-feira à noite (madrugada de quarta em Lisboa) pela primeira vez no Congresso perante todos os Representantes. Ao longo do discurso, Trump repetiu todas as promessas que fizera durante a campanha eleitoral, prometendo que a América inicia com ele "um novo capítulo" e que o país tem agora "um novo espírito americano".

O discurso, de cerca de uma hora e 15 minutos, foi parco em dados concretos -- Trump não explicou como tenciona cumprir a grande maioria das várias promessas que fez -- mas incluiu afirmações supostamente factuais, passíveis de verificação.

A agência AP e o jornal The New York Times fizeram o "fact check" do discurso. E encontraram várias afirmações que, no mínimo, são o que hoje em dia é vulgar chamar de "verdades alternativas":

Trump relativamente à NATO: "Os nossos parceiros precisam cumprir as suas obrigações financeiras. E hoje, com base nas nossas incisivas e francas discussões, eles estão a começar a fazer isso mesmo. De facto, posso dizer-vos que o dinheiro está a entrar. Muito bom, muito bom."

Na realidade, segundo a AP, não há qualquer dinheiro novo a entrar na NATO vindo dos outros membros. O secretário da Defesa Jim Mattis levantou o problema quando se encontrou com os ministros da Defesa de outros países parte da Aliança Atlântica, no mês passado, e de facto pressionou-os para cumprirem o compromisso celebrado em 2014 de adjudicar 2% do PIB para a defesa até ao ano de 2024, mas não houve ainda quaisquer repercussões visíveis.

Trump tem razão quando afirma que os EUA são o país da NATO que mais gasta em defesa, proporcionalmente ao seu PIB. Aliás, dos 28 membros da Aliança, apenas cinco estão a cumprir o referido acordo dos 2% do PIB. No entanto, é falso afirmar que "o dinheiro está a entrar", pois não houve qualquer novo compromisso nesse sentido.

Trump e a imigração: "De acordo com a Academia Nacional de Ciências, o nosso atual sistema de imigração custa aos contribuintes muitos milhares de milhões de dólares por ano".

A AP corrige a informação. O relatório que Trump refere não diz exatamente isso. A afirmação que levará à frase do presidente dos EUA refere que os imigrantes "contribuem para os finanças do governo pagando impostos e aumentam a despesa ao utilizarem serviços públicos".

O mesmo documento de facto conclui que os imigrantes de primeira geração custam mais ao estado do que os cidadãos naturais do país, especialmente a nível estadual e não federal - mas acrescenta que os filhos de imigrantes "estão entre os maiores contribuidores para a comunidade" A segunda geração de imigrantes paga per capita mais impostos do que os outros cidadãos no período em estudo, 1994-2013.

Trump e os caças F-35: "Poupámos aos contribuintes centenas de milhões de dólares ao fazermos baixar o preço" dos aviões Lockheed F-35.

Na realidade, a redução de preço foi conseguida quase totalmente antes de Trump ser presidente, escreve a AP. Algo que foi anunciado pelo chefe da Força Aérea no dia 19 de dezembro, curiosamente em resposta a um tweet do próprio Trump que reclamava dos custos do projeto -- e semanas antes de o atual presidente se ter encontrado com o presidente da Lockheed.

A AP cita ainda o analista da indústria aeroespacial Richard Aboulafia, que garante não existir qualquer prova de que a redução de preço se deveu a qualquer intervenção de Donald Trump.

Trump e os empregos: "Desde que fui eleito, a Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart e muitas outras anunciaram que iriam investir milhares de milhões de dólares nos Estados Unidos e que iriam criar dezenas de milhares de novos empregos para americanos"

Na verdade, o atual presidente dos EUA está a chamar para si o mérito de decisões que foram tomadas antes de tomar posse -- em alguns casos, mesmo antes das eleições.

Lembra a AP que a decisão da Intel de construir uma fábrica de componentes eletrónicos no Arizona foi tomada durante a presidência de Obama. O projeto foi atrasado, pois a empresa teve um decréscimo na procura dos seus chips, mas agora voltou a ser posto em cima da mesa já que se espera um importante crescimento deste mercado nos próximos quatro anos.

No caso da Sprint, a empresa de telecomunicações anunciou que de facto iria realizar contratações, mas depois de ter feito despedimentos elevados, sendo o saldo de empregos criados negativo.

Trump e o desemprego: "Noventa e quatro milhões de americanos estão fora do mercado de trabalho".

Os dados indicam que a grande maioria dessas pessoas está de facto sem trabalhar por opção. Para chegar ao número de 94 milhões é necessário contabilizar todas as pessoas com mais de 16 anos que não trabalham, incluindo estudantes, deficientes, pessoas que escolhem ficar em casa a cuidar dos filhos e reformados ou pensionistas.

Trump e o orçamento: "Vamos ter um dos maiores aumentos na despesa com defesa nacional da história americana".

As contas verdadeiras: Três vezes nos últimos anos o Congresso aumentou o orçamento da Defesa em valores superiores aos 10% propostos por Trump: 14,3% em 2002, 11,3% em 2003 e 10,9% em 2008, segundos dados do Departamento da Defesa citados pela AP.

Trump e o terrorismo: "Segundo dados do Departamento da Justiça, a grande maioria dos indivíduos condenados por crimes relacionados com terrorismo desde o 11 de Setembro vieram do estrangeiro. Tivemos ataques internos - de Boston a San Bernardino, ao Pentágono e sim, mesmo o World Trade Center".

A AP não conseguiu encontrar os dados a que Trump supostamente se refere. Os mais recentes factos conhecidos, do Departamento de Segurança Interna, afirmam que mais de metade dos terroristas dos atentados mencionados nasceram nos Estados Unidos.

Trump e o sistema de saúde: "O Obamacare está a colapsar" ou "a implosão do desastre que é o Obamacare"

Os factos: Ninguém disputa que a lei de 2010 para o sistema de saúde americano tem graves problemas, mas os especialistas dividem-se relativamente à ideia de que o chamado Obamacare esteja "a colapsar".

Os custos têm de facto subido mais do que se esperava, o que é provavelmente o principal fator a apontar ao sistema, mas o plano do Partido Republicano de simplesmente abolir a lei irá deixar milhões de americanos simplesmente sem plano de saúde.

Além disso, como faz questão de lembrar o The New York Times, há milhões de pessoas que hoje só têm cobertura na saúde porque existe a atual lei. E a instabilidade criada pelas afirmações de Trump e de outros republicanos têm para já conseguido apenas desestabilizar o mercado -- e empurrar os preços para cima.

O próprio Donald Trump chegou já a admitir que a substituição do que atualmente existe nesta área é complicada. Muito à sua maneira afirmou na segunda-feira que "ninguém sabia que o sistema de saúde era tão complicado"...