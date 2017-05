Pub

Com a sua administração, e o seu nome, envolvidos numa série de polémicas, Donald Trump defendeu-se, esta quarta-feira, durante um evento da Academia da Guarda Costeira. O Presidente dos EUA diz que é tratado de forma injusta e que as pessoas percebem o que ele está a fazer.

"Nenhum político, na história, foi tratado tão mal e tão injustamente. Não podem deixar que vos deitem abaixo, não podem deixar que os críticos se coloquem à frente dos vossos sonhos", disse Trump aos novos membros da Guarda Costeira, numa cerimónia de iniciação.

Em jeito de conselho aos novos cadetes, mas também uma resposta às recentes notícias, diz o The Washington Post, Trump tentou defender-se e à sua administração.

"Durante a vossa vida vão encontrar coisas que não são justas. Coisas que vocês não merecem vão acontecer, mas devem lutar, lutar, lutar. Nunca, nunca desistam. As coisas vão correr bem", afirmou.

"Deve ser por isso que ganhámos [as eleições]", acrescentou.

Continuou dizendo que a "adversidade" torna as pessoas mais fortes. "Não parem de fazer o que sabem que está certo. Nada que valha a pena é fácil", frisou.

Diretamente sobre a sua presidência, afirmou ter alcançado "coisas tremendas em pouco tempo" e que "as pessoas percebem" o que ele está a fazer e isso é o mais importante".

"Não fui eleito para servir os media de Washington ou quaisquer interesses. Fui eleito para servir os homens e mulheres esquecidos no nosso país e é isso que estou a fazer. Nunca pararei de lutar pelo povo americano", frisou.

Estas declarações de Trump surgem no dia seguinte a mais uma polémica, depois de ter sido noticiado que o Presidente dos EUA terá pedido a James Comey, que demitiu do cargo de diretor do FBI, para deixar cair as investigações sobre as ligações entre Michael Flynn, que foi assessor de Trump durante cerca de um mês, e a Rússia.