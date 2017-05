Pub

Valor resulta de negócio imobiliário e do concurso Miss Universo em Moscovo, em 2013

As declarações de impostos e rendimentos de Donald Trump, nos últimos dez anos, mostram que o magnata não recebeu dinheiro nem tem dívidas a empresários russos, garantem advogados do Presidente dos EUA, com exceção de quase cem milhões de euros que resultam de dois negócios.

Um deles consiste num negócio imobiliário, uma venda que Trump fez na Florida a um multimilionário russo, que, na altura, lhe rendeu 95 milhões de dólares (cerca de 87 milhões de euros).

Outra ligação financeira que Trump tem com a Rússia resulta do facto do concurso Miss Universo se ter realizado em Moscovo, em 2013, o que envolveu 12.2 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros), de acordo com o New York Times.

Estes dados estão numa carta que dois advogados, Sheri Dillon e William Nelson, da empresa especializada em impostos Morgan Lewis, enviaram a Donald Trump, e que foi divulgada esta sexta-feira pela Casa Branca.

O Presidente falou da carta numa recente entrevista na NBC News, dizendo que é uma prova de que não existem ligações escondidas entre ele e a Rússia.

Os advogados de Trump afirmam ainda que o Presidente recebeu mais pagamentos de russos, no espaço de dez anos, mas de valores insignificantes. Os pagamentos terão sido feitos em hotéis, campos de golfe e outros produtos da marca Trump. Estes valores não vêm identificados como vindo de russos na declaração do Presidente dos EUA.