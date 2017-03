Pub

Presidente americano manda porta-voz da Casa Branca reagir à declaração do diretor do FBI que disse não existirem quaisquer informações sobre as alegadas "escutas"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pretende retirar a acusação sobre uma alegada operação de espionagem às suas comunicações ordenada pelo antecessor na Casa Branca, Barack Obama, nem desculpar-se, disse hoje o porta-voz oficial.

As declarações de Sean Spicer na conferência de imprensa diária foram emitidas apesar de o diretor do Gabinete Federal de Investigação (FBI), James Comey, ter assegurado hoje numa audiência no Congresso não possuir informações que apoiem as acusações de Trump contra Obama.

Trump emitiu a sua acusação contra Obama em 04 de março através da rede social Twitter, mas ainda não foram apresentadas quaisquer provas para sustentar a alegação.

"Não tenho informações que apoiem esses 'tweets'", disse hoje Comey na primeira audiência pública no Congresso sobre a suposta ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro passado, numa alusão às mensagens de Trump no Twitter acusando Obama de ter ordenado que as suas comunicações fossem vigiadas.

"Nenhum indivíduo nos Estados Unidos pode ordenar a vigilância eletrónica do nada, tem de passar por um processo de solicitação", explicou o diretor do FBI, que acrescentou também não existirem provas consistentes no Ministério da Justiça que possam sustentar as acusações de Trump.

Ao afirmar que Trump não pensa retirar a sua acusação, Spicer indicou que existem "muitas coisas" que não foram abordadas na audiência de hoje e que a investigação ainda está na sua "fase inicial".

Segundo Trump, Obama ordenou que fossem intercetadas as comunicações da "Trump Tower" em Nova Iorque, onde o magnata vivia e trabalhava durante a campanha eleitoral, e comparou a sua denúncia ao escândalo do Watergate que em 1974 pôs termo à presidência de Richard Nixon.

Apesar de Obama ter negado perentoriamente as acusações através de um porta-voz, Trump manteve-se firme na passada sexta-feira durante uma conferência de imprensa na Casa Branca com a chanceler alemã Angela Merkel, quando disse que ambos tinham "algo em comum": terem sido espiados por ordem do ex-Presidente.

O comentário de Trump fez referência à revelação, em 2013, que um telemóvel de Merkel foi mantido sob escuta pela Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos entre 2002 e 2012, um período que inclui parte da Presidência de George W. Bush e parte do mandato de Obama.