Pub

Caso de Gavin Grimm reflete a alteração feita por Donald Trump no início do mandato sobre os direitos dos transgénero

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos anunciou esta segunda-feira que não vai decidir sobre o caso de Gavin Grimm - o jovem transgénero que processou a escola secundária por não o deixar usar a casa de banho masculina - por causa da decisão da administração Trump de alterar as regras na matéria. Donald Trump revogou no final do mês de fevereiro uma norma, estabelecida por Barack Obama, que permitia aos alunos transexuais utilizar as casas de banho e vestiários em função do género com que se identificam.

O Supremo Tribunal iria decidir no final deste mês se Grimm, de 17 anos, tem autorização para usar a casa de banho masculina da escola de acordo com a legislação antidiscriminação federal. Mas decidiu agora passar o processo para um tribunal inferior do estado da Virgínia, segundo a AP.

O caso gira em torno da interpretação de uma lei federal de 1972 que proíbe a discriminação com base no sexo. Sob a administração Obama, isto significava que Grimm tinha o direito de escolher que casa de banho e balneário usar, e foi essa interpretação adotada pelo primeiro tribunal a decidir sobre o caso. Contudo, com Donald Trump, esta lei deixou de ser interpretada da mesma maneira.

Um caso sobre direitos de pessoas transgénero deste tipo nunca fora apresentado ao Supremo Tribunal e a decisão poderia marcar um precedente na justiça norte-americana, segundo o New York Times.

Gavin Grimm já tinha uma ordem judicial que o autorizava a usar a casa de banho masculina da escola secundária do condado de Gloucester, só que esta foi suspensa pelo Supremo Tribunal em agosto, pouco antes do início das aulas.

"Isto é dececionante para o Gavin e para os jovens transgénero do país, que vão ficar no limbo durante mais um ou dois anos", disse à AP Joshua Block, o advogado de Gavin que faz parte da União americana das liberdades civis.

O departamento de Educação disse em 2015 que as escolas "devem tratar os alunos transgénero de modo consistente com a sua identidade de género" e poderão perder fundos caso não o façam, segundo o New York Times, mas a administração de Trump retirou esta norma.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.