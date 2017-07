Pub

O presidente do EUA pediu aos polícias para não serem simpáticos durante detenções

"Sabem quando vocês metem alguém no carro e usam a mão para proteger a cabeça, tipo, não parta a cabeça e eles acabaram de matar alguém? Não bater com a cabeça? Eu digo, podem tirar a mão, ok", afirmou Donald Trump esta sexta-feira, discursando para um grupo de polícias de Long Island. Alguns aplaudiram as palavras do presidente dos EUA, relata o jornal Washington Post.

Para quem tinha sido defendido pela secretária de Estado Sarah Huckabee Sanders como sendo alguém que não promovia a violência, as palavras de Trump parecem contraditórias, assinala o mesmo órgão de informação.

O discurso de Trump junto dos polícias é lido como um recado para o mayor de Chicago. "Mais de duas vítimas de homicídio por dia. O que raio se está a passar em Chicago? É melhor dizerem ao mayor para ser mais duro", escreveu o presidente dos EUA no Twitter na quarta-feira. Em 2016 mais de 4 mil pessoas foram mortas e o chefe de Estado norte-americano afirmou que se o problema não fosse solucionado, em janeiro mandaria os "feds", os agentes do FBI, relembra a Newsweek.

As críticas começaram a surgir de vários quadrantes, ensombradas ao final do dia pela nomeação de John F. Kelly para seu chefe de gabinete após a demissão de Reince Priebus.

Existem vários exemplos de momentos em que Donald Trump cruzou a linha da crítica aproximando-se do incitamento à violência. Num desses casos, durante a campanha eleitoral, o empresário foi processado. E pode também lembrar-se aqui as palavras do agora presidente dos EUA apelando a que os defensores da Segunda Emenda (pela liberdade de posse de armas) fizessem "alguma coisa" com Hillary Clinton.