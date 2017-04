Pub

Presidente norte-americano faltou ao jantar dos correspondentes da Casa Branca, mas o comediante Hasan Minhaj não esqueceu o "elefante que não está na sala".

Donald Trump faltou ao jantar anual de correspondentes da Casa Branca, no sábado à noite, mas esteve bem presente na sala, tendo sido um dos temas mais falados da noite, tanto em surdina como nos discursos e nos momentos de humor. O comediante Hasan Minhaj, que no ano passada tivera o então candidato à presidência como alvo preferencial, voltou a ficar-se em Trump, agora presidente.

O facto de Donald TRump não estar presente - tornando-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos a faltar ao evento anual desde Ronald Reagan em 1981 - não impediu que o humorista do Daily Show se referisse ao "elefante que não está na sala".

"O líder do nosso país não está aqui. E isso é porque ele vive em Moscovo. É uma viagem muito longa. Quanto ao outro tipo, acho que ele está na Pensilvânia porque não aguenta uma piada", disse, aludindo à relação Trump/Putin.

O presidente norte-americano estava nesse momento na Pensilvânia, um dos estados onde derrotou a candidata presidencial democrata Hillary Clinton nas eleições de novembro, a celebrar os 100 dias no poder na presença dos seus partidários. E a fazer críticas à comunicação social.

Presidente norte-americano usou grande parte do discurso para criticar os meios de comunicação social, falando das "notícias falsas" e defendendo que deveria ser dada aos 'media' "uma grande nota negativa" relativamente à cobertura jornalística das conquistas que fez durante os seus primeiros 100 dias na Casa Branca.

Donald Trump afirmou ainda que, por aquela altura, "um grande grupo de atores de Hollywood e de jornalistas de Washington estava a consolar-se" no jantar de correspondentes que antecipou como "muito maçador".

Neste contexto, declarou que "não poderia estar mais contente" por estar a mais de 150 quilómetros de Washington, onde decorria o jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca.

Aí, o humorista Hasan Minhaj continuava a fazer piadas sobre Trump. "Sabiam que Donald Trump não bebe?", perguntou aos centenas de jornalistas. "Ele não toca em álcool, o que é bastante admirável. Mas pensei nisso, quer dizer que cada declaração, cada entrevista, cada tweet: está completamente sóbrio. Como é possível?", questionou.

Barack Obama participava com bastante humor no jantar dos correspondentes da Casa Branca, sendo seu discurso, sempre bem humorado, aguardado com expetativa.