O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou o Senado por ter votado hoje de forma a permitir a discussão da alteração da legislação sobre acesso aos cuidados de saúde, aprovada na Presidência anterior, de Barack Obama.

O resultado da discussão sobre o eventual desmantelamento da designada ObamaCare por uma alternativa republicana foi considerado por Trump como "um grande passo".

O resultado da votação foi de 51-50, tendo sido necessário que o vice-presidente, Mike Pence, que preside ao senado, desempatasse os senadores.

Para o empate se registar foi preciso que o republicano John McCain regressasse do Estado do Arizona, onde estava sob cuidados médicos devido a um cancro no cérebro.

Qualquer que venha a ser o resultado de uma futura votação no Senado, a Câmara dos Representantes vai também ser chamada a pronunciar-se.

Os republicanos há sete anos que querem revogar e substituir o ObamaCare.