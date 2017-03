Pub

O Presidente norte-americano, Donald Trump, elogiou, no sábado, os resultados já alcançados pelas reformas económicas em curso no Brasil, durante uma conversa telefónica com o seu homólogo brasileiro, Michel Temer, anunciou a presidência brasileira.

Os dois chefes de Estado conversaram ao telefone, pela segunda vez, na tarde de sábado.

Segundo uma nota divulgada pela presidência brasileira, durante a conversa, os dois Presidentes "trocaram impressões sobre as reformas em curso no Brasil e nos Estados Unidos".

"O Presidente Donald Trump revelou acompanhar e conhecer essas transformações e cumprimentou o Presidente Michel Temer pelos importantes resultados já alcançados", é referido no comunicado, publicado na página da internet do Palácio do Planalto, sede do Governo brasileiro.

Por seu turno, o chefe de Estado brasileiro "sublinhou que uma série de indicadores económicos recentes permitem afirmar que o crescimento da economia e do emprego já regressou".

Além disso, Temer destacou a necessidade de "aprofundar uma agenda bilateral para o crescimento, baseada na expansão do comércio e do investimento".

"Por iniciativa do Presidente Trump, os dois mandatários trataram também de temas da atualidade regional", lê-se ainda na nota do Governo brasileiro.

O líder norte-americano convidou Temer a visitar os Estados Unidos, é ainda acrescentado.