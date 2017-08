Pub

Líder do regime norte-coreano decidiu aguardar e adiar ataque prometido a Guam. Presidente dos EUA já reagiu

Kim Jong-un, o líder do regime norte-coreano, decidiu ontem adiar o lançamento de mísseis para a ilha norte-americana de Guam, tendo dito, citado pela imprensa de Pyongyang, que iria esperar para ver o que fazem "os tolos dos ianques".

Esta quarta-feira, o presidente dos EUA reagiu: no Twitter, como é habitual, Trump escreveu que "Kim Jong-un da Coreia do Norte tomou uma decisão muito sábia e acertada. A alternativa seria simultaneamente catastrófica e inaceitável".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

De acordo com a agência estatal norte-coreana KCNA, Kim Jong-un examinou o plano para o lançamento dos mísseis "durante muito tempo" e discutiu-o com as mais altas patentes militares. O comandante das forças estratégicas da Coreia do Norte terá garantido que aguardava apenas ordens para executar o ataque mas, segundo a mesma fonte, o líder de Pyongyang preferiu esperar para ver o que fazem os norte-americanos, numa aparente desaceleração da retórica de provocação das últimas semanas.

Analistas citados pela BBC indicam que Pyongyang pode estar simplesmente sem condições de lançar o ataque de imediato, enquanto outros admitem que Kim Jong-un possa ter optado por refrear as ameaças e dissipar a tensão.

Já o governo de Guam afirmou que se mantém alerta relativamente a um possível ataque norte-coreano com mísseis, apesar de Pyongyang ter dito que vai "observar" os Estados Unidos antes de avançar com a ofensiva.