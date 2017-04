Pub

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi hoje eleito o 'Rei dos Idiotas' no desfile que anualmente assinala o dia das mentiras em Nova Iorque

"Donald Trump foi eleito o Rei dos Idiotas este ano, de forma unânime", disse Joey Skaggs em declarações à agência AFP, no rescaldo do desfile que juntou pelo 32.º ano muitas pessoas, que este ano participaram no evento que apresentou um boneco gigante de Donald Trump sentado numa sanita com a inscrição 'Make Russia Great Again'.

O 'dia das mentiras', que hoje se assinala, é conhecido nos EUA como 'April's fool', que literalmente significa 'o idiota de abril', e daí o sentido do trocadilho da eleição de Trump como o 'rei dos idiotas'.

A edição deste ano calhou num dia frio e cinzento, e teve menos afluência que nos anos anteriores, segundo a organização, mas nem por isso perdeu o colorido habitual, segundo a AFP.

No ano passado, a maioria dos participantes escolheu o Presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, como o principal alvo, mas esta ano a 'honra' coube a Trump, que foi também a personagem escolhida por muitos participantes que usaram a sua máscara e envergaram roupas pouco habituais.

Nova Iorque é uma das cidades mais liberais dos Estados Unidos e tem sido o palco de dezenas de protestos contra a política seguida pelo Presidente norte-americano desde que venceu as eleições de novembro do ano passado.