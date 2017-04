Pub

Encontro entre líderes das duas maiores economias é na propriedade do presidente dos EUA em Palm Beach, por sugestão de Pequim. Objetivo: criar um clima mais informal.

As divergências comerciais entre os Estados Unidos e a República Popular da China (RPC), os desafios geoestratégicos colocados pelo programa nuclear da Coreia do Norte e as questões climáticas eram ontem apresentados como os temas centrais das negociações que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, e respetivas equipas, vão manter hoje em Mar-a-Lago, na Florida.

Temas em que os dirigentes políticos dos dois países poderão não concordar inteiramente, atendendo aos diferentes interesses em causa e às declarações de Trump antes e após ser eleito, em que, mais de uma vez, criticou a China, afirmando que manipulava a sua moeda para obter vantagens comerciais. Mas como disse recentemente Trump, é necessário criar um "quadro de entendimento" para a relação bilateral entre as duas principais e economias mundiais.

Até agora, Trump e Xi só falaram pelo telefone em fevereiro, sendo então revelado que ambos concordaram "na necessidade e urgência de uma cooperação reforçada" entre Washington e Pequim. E, apesar da retórica de Trump até recentemente, eram antecipados alguns patamares de entendimento, de que um primeiro sinal foi a deslocação do secretário de Estado Rex Tillerson a Pequim, onde as suas palavras se mostraram mais de acordo com a orientação diplomática dos EUA nas últimas décadas face à China, desde o reconhecimento da RPC em 1979. Mas, ainda assim, na passada semana Trump previu, em sucessivos mensagens no Twitter, que esta poderia ser uma cimeira "muito difícil" e que era inaceitável os EUA "continuarem a ter enormes défices comerciais" com a China e a consequente "destruição de empregos". Mais comedido, o líder chinês afirmou que "não há vencedores" numa guerra comercial.

Um sinal da importância do encontro é que este decorre na propriedade de Trump em Palm Beach e não na Casa Branca. Até hoje, Trump só recebeu o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe em Mar-a-Lago, tendo ambos jogado golfe.

O porta-voz Sean Spicer explicou que a sugestão partiu de Pequim, deixando no ar a ideia de que Xi desejaria uma atmosfera distendida e menos formal. Sinal disso, a presença das respetivas mulheres no jantar marcado para ontem às 18.30 (hora local, 23.30 em Portugal continental). Um dado era adquirido: Xi, que chegou a Palm Beach ao início da tarde (hora da Florida), sendo recebido por Tillerson, não jogará golfe com Trump.

Na questão da Coreia do Norte, Trump irá pressionar Xi a uma atuação mais firme face a Pyongyang, que lançou um novo míssil na quarta-feira. No clima, Trump mudou a orientação de Obama na matéria, orientação que, no plano internacional, Pequim passou a subscrever desde a cimeira de Paris, em 2015. Mas há sempre uma diferença entre o que se diz em público e o que se negoceia em privado.