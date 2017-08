Pub

A União Americana de Liberdades Civis junta-se a duas organizações que também apresentaram um processo contra o presidente dos EUA em nome de cinco membros do serviço transgénero

O presidente dos EUA, Donald Trump, oficializou, na sexta-feira, a proibição de pessoas transgénero servirem o exército, e por essa razão a União Americana de Liberdades Civis (ACLU) vai levá-lo a tribunal.

A ACLU anunciou na manhã desta segunda-feira, num comunicado de imprensa, que em tribunal argumentaria que esta proibição viola "as garantias constitucionais de proteção igual e processo substantivo legal, destacando as pessoas transexuais por tratamento desigual e discriminatório".

"O processo argumenta que a proibição discrimina com base no sexo e no estatuto de transgénero e que se baseia em especulações desinformadas, mitos e estereótipos, desaprovação moral e desejo de prejudicar esse grupo já vulnerável", acrescentou a ACLU.

De acordo com o Mashable, a organização junta-se ao Centro Nacional para os Direitos das Lésbicas (NCLR) e GLBTQ Advogados e Defensores Legais (GLAD), que apresentaram um processo semelhante no início de agosto em nome de cinco membros do serviço transgénero.

Donald Trump anunciou pela primeira vez a interdição através do Twitter no final de julho.

Esta política não só proíbe os transgénero de servir nas forças armadas como dá ao secretário da Defesa, Jim Mattis, a capacidade de expulsar os soldados transgénero e direciona os militares para uma cirurgia para confirmação de género.